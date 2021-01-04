【最後合照】一家三代6人先後染疫 母親自願放棄搶救與女兒ICU牽手告別

▲ 母女最後的合照。

新冠肺炎疫情持續一年，拆散了不少家庭。英國一家五口先後染疫，76歲的媽媽入院後病情惡化 ，她深知自己病重簽署放棄搶救，並與女兒在病房中牽手告別。女兒出院後告誡世人不要忽視新冠肺炎疫情，並指家人中招就等如玩俄羅斯轉盤，隨時有人會離開。

英國傳媒報道，現年49歲的Anabel Sharma，其12歲兒子去年9月感染新冠肺炎，再傳染給她及丈夫，22歲長子和10歲幼子，更傳染給她76歲母親Maria Rico。

去年10月中，Sharma與媽媽Maria病情惡化，雙雙被送入醫院ICU，兩人相隔數張病床，並要靠輸氧協助呼吸，但Maria入院後病情進一步惡化。

考慮到Maria只剩下數日壽命，醫生安排母女二人睡在隔離床位，令她們作最後的道別。Sharma憶述：

母親在說話，我只聽到『火化』、『已準備死去』，我不停地哭，但媽媽很勇敢。

Maria深知自己時日無多，自願簽署「不作心肺復甦術」（DNR）文件。她與Sharma手牽手，醫護人員暖心地為二人拍下最後的母女合照，Maria翌日離世。

Sharma留院數周後，現時已經出院回到家中，但因肺部嚴重受損，仍然需要靠氧氣協助呼吸。面對家人染疫及母親離世，她告誡世人要重視防疫工作，並指新冠肺炎傳染速度驚人，染疫後能否生存就像玩俄羅斯輪盤

你能否生存，就像俄羅斯玩輪盤一樣。

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責任編輯：王明芳

