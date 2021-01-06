【堅持到底】破碎家庭長大荒廢人生會考得5分　港青腦炎險死後中大畢業成戒毒社工

▲ 栢淳學懂接受失敗，從挫敗中活出不一樣的人生。

人生有無選擇？80後社工張栢淳曾經認為自己「無得揀」，好事無自己份，壞事卻接踵而來。在破碎家庭長大，無父母關愛，栢淳迷失過自我，返教會只為識女仔，第一年會考更只有5分。直到21歲那年，一場生死猶關的大病跟前，他痛定思痛，康復後毅然報讀中大社工系，更投身戒毒輔導工作，全心助人擺脫毒癮，活出新生。

在剛過去的一年，栢淳榮獲香港紅十字會「香港人道新力量2020」獎項，絕對是對他付出的一個肯定：

以前經歷告訴我，人生從來有選擇，只是你揀了不讓自己選擇。

▲ 栢淳人生閱歷不少。（黃建輝攝）

與栢淳交流，不時感覺到他身上洋溢著一種積極正面的氛圍。與外在不相符的是，他的童年不算愉快，自少與家庭溫暖絕緣：

父母分開，媽媽和弟弟有情緒病，我覺得自己「無得揀」，所以我不喜歡自己的人生。以前返教會聽牧師講「神愛世人」，真心覺得難聽過粗口。

跟著媽媽在單親家庭長大，雙親從不關心自己成績，而媽媽只罵不讚，栢淳荒廢學業，從一條龍名校轉到一間比較普通的學校，再因成績太差而被趕出校。第一年中五會考放榜，他只考獲5分。

▲ 栢淳跟太太靖娸識於微時，經歷不少風雨。（受訪者提供）

栢淳對讀書無興趣，本想把心一橫輟學在便利店打工賺錢，卻得到教會團契導師Shirley鼓勵，苦心為他物色中五重讀學位。栢淳由朝等到晚，再被學校老師當面講：「你這個分數，憑甚麼收你？」他都忍下來，只因他見到Shirley對他的關心緊張：

當時很掙扎，本身想拍枱走人，但在課室玻璃窗外看到Shirley幫我祈禱。我們沒有血緣關係，她居然比媽媽更關心我，如此幫我。

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最終栢淳亦不負Shirley期望，第二年重讀考獲12分，足以繼續升學。2007年是栢淳人生轉捩點，當時他是大學一年級生，有天突然毫無預警地頭痛欲裂，一入院即確診腦膜炎，要即時留醫。

患腦炎才知道生命可以終結，沒有想過死亡這麼近。

留院期間，栢淳見到同房一位同齡男病人也不幸患上腦炎，但那病人足足遲了一星期才入院，不僅記憶紊亂、答非所問，最後更惡化至半身不遂。

當下栢淳意識到自己可能會癱瘓死亡，原來人生不似預期，而他惟一有能力做的就是祈禱，承諾如果能痊癒，他會改變，不會再四處留情，會專心學業。

▲ 栢淳跟靖娸育有一名兒子，而靖娸現時懷有第二胎，家中快要添新成員。（黃建輝攝）

短短一個月，栢淳由120多磅暴瘦至105磅，食不下嚥，好像金鋼圈緊箍咒一樣，每天定時頭痛4次，而發作時痛不欲生。

當時可致腦炎的病毒約有20種，但只有3種病毒有得醫。栢淳很幸運地得以痊癒，並在當時女友兼現在的太太靖娸鼓勵下，開始運動鍛鍊身心。

栢淳也逐一兌現承諾，開始專心學業，第一年到浸大、港大報讀社工碩士失敗，他在第二年捲土重來，最終成功獲中大錄取，畢業後加入香港路德會社會服務處，主力提供戒毒輔導服務。

▲ 一次與服務對象面談過程中，栢淳如當頭棒喝，開始換位思考。（受訪者提供）

起初接手工作，栢淳感到有困難：「因為其實要人改變，不是這麼容易。」在一次與一名貨Van司機面談過程中，對方一句話令栢淳當頭棒喝：

他說栢淳你整天要我戒（毒），但戒了生活有何分別？令我明白到戒毒不只戒物質，其實要整體生活轉變，他們才會有新開始。

為此，栢淳2013年構思WeCycle計劃，第二年正式開始嘗試由一班戒毒人士帶領單車導賞團，而團員來自五湖四海，有單車發燒友、義工、大學生等，透過建構新社交圈，讓戒毒人士徹底脫毒。

萬事起頭難，計劃頭一年只有6個人參加，而出隊前要驗尿證實參加者對毒品呈陰性也非易事，但栢淳沒有放棄。在一次到非洲馬達加斯進行2星期短期宣傳中，他得到一位為傳道而遠赴非洲多年的60歲港人牧師臨別贈言：「堅持到底，必有嘢睇。」這句話也成為他人生座右銘：

我會勉勵每一個團員，不是因為見到終點才去堅持，而是願意堅持才會去到終點。

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WeCycle發展至今已有恆常義工、導賞訓練計劃，2019年更與香港紅十字會合作籌辦台灣環島遊，在過程中讓參加者能探索更多，並結下友誼：

WeCycle從來不是一個完美團隊，正正因為不完美，互相支持、包容才是團隊中最美麗的東西。我希望WeCycle能成為第二個家，讓無家人或已被離棄的戒毒者，有困難時能找我們幫忙。

從漫無目標的懵懂少年期，到今時今日成為助人社工，栢淳直言從服務對象的身上，看到很多「以前的自己」：拒絕改變、想法消極。他從未想過會獲獎，以前的他覺得自己一文不值，但現在他學懂接受失敗，從挫敗中活出不一樣的人生：

失敗不可怕，最怕是不能接受。人生因為有限制，所以美麗。

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記者：陳昊淋