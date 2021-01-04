涉2019年除夕夜非法集結　理大生被判更生中心

▲ 理大生蔡頌希涉於2019年除夕非法集結等罪成，今於西九龍裁判法院被判入更生中心。(經濟日報資料圖片)

2019年除夕旺角有人堵路，19歲理大物理治療系男學生被捕，及被搜出剪鉗和噴漆。涉案男生否認控罪，經審訊後被裁定非法集結及管有物品意圖摧毀財產2罪成，辯方今（4日）於西九龍裁判法院求情指，被告須於今年5月進行實習，希望裁判官判以短期監禁。惟裁判官引述報告指被告適合更生中心，而更新中心在後期亦會容許學員在日間外出工作或上學，遂判被告進入更生中心。

被告蔡頌希（19歲）報稱學生，早前裁定非法集結及管有物品意圖摧毀財產2罪成。控罪指，被告於2019年12月31日，在旺角彌敦道與荔枝角道交界參與非法集結；及管有1把剪鉗及2枝噴漆。

辯方今天求情時指，被告是理工大學3年級生，修讀物理治療學系，並呈上3封由學校教授所撰寫的求情信，引述信中內容指被告有天份及勤奮，而且熱心推廣物理治療知識，預期被告未來會有良好發展。

辯方指被告原定於今個學年5月實習，是一個重要環節，希望裁判官判處4至5個月的短期監禁，又指被告沒有行為問題，亦毋須重新學習1門手藝，犯案出於一時衝動，感化官亦接受被告有反省及悔意。

裁判官判刑時，指報告顯示被告不適合勞教中心，但建議被告進入更生中心，指被告生於完整家庭及有良好背景，而依照法例，法庭只能在沒有其他選項的情況下，才可判處本案被告監禁，加上更生中心經過2至5個月的內部訓練後，會容許學員在日間外出工作及學習，被告可能在拘留期間仍能參與實習，遂判被告入更生中心。

根據《刑事訟訴程序條例》第109A（1）條，對任何年滿16歲而未屆21歲的人，除非法庭認為沒有其他適當方法處理，否則不得判處監禁。

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記者：王仁昌

