【視力健康】女童1年内視力由正常到近視200度 視光師：兩大科研方法減慢近視增長

疫情以來，小朋友經常對着電子產品上網課，究竟對視力有沒有影響？TOPick育兒節目《湊得輕鬆啲》邀請香港理工大學眼科視光學院副顧問眼科視光師伍尚舜博士，講解小朋友近視問題。

疫情下近視求診個案增加

伍博士指出，疫情下多了家長主動帶小朋友來檢查眼睛，源於他們在疫情期間發現眼睛狀況有異，擔心小朋友的視力有變化。在求診個案中，不少小朋友近視度數加深許多。伍博士形容，其中一個個案度數增幅「驚人」，小朋友在疫情前檢查時沒有近視，過了大半年之後再回來檢查，發現有二、三百度近視。

家長都會關注，有沒有方法控制近視度數的增加。伍博士指出，可從最基本的生活習慣入手。近視成因有許多種，通過遺傳得來的近視沒法改變，但若是後天患上近視，可由增加戶外活動時間改變。伍博士指有研究證明，戶外活動時間增加，患上近視的風險較低。

近月小朋友留在家中上網課，需要長時間望電子產品。伍博士提醒近距離觀察的活動要盡量減低，學習上雖以避免長時間專注螢幕，但仍可增加休息時間。例如看20分鐘要休息20秒，望一望遠處的事物令眼睛休息，另外不要太近距離觀看螢幕，光線亦要足夠。

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科研減慢近視增長

小朋友患近視之後，即使佩戴眼鏡，度數亦會加深。伍博士指現時有兩大類科研方法，有效控制及減慢近視的增長。第一類是眼藥水，由眼科醫生處方；另一類是靠光學控制，包括隱形眼鏡如角膜矯形鏡（俗稱OK鏡）及軟性隱形眼鏡，以及經過特別設計的眼鏡鏡片，可將近視加幅減慢大約6成。

家長或會疑惑，患近視是否必須戴眼鏡？伍博士指出，近視需要糾正，一定要戴眼鏡，不然小朋友看東西會不清楚，影響學習及社交。對於有些家長只讓小朋友在上課時間戴眼鏡，其餘時間不戴，伍博士並不建議，因為有機會令近視更深得更快。

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分辨真假近視

要知道小朋友是否患上近視，可找眼科視光師檢查。伍博士指出，有時候小朋友長期接觸近距離的東西，眼部肌肉不能放鬆，驗出來的度數有出入，出現「假性近視」的情況。眼科視光師檢查時會看清楚，如有需要他們會用藥物、滴放大瞳孔或是散瞳的藥水，令小朋友的肌肉放鬆，接着再評估及驗度數，便會得出準確數字。

記者：鄺嫻、胡嘉儀