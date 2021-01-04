【百年古蹟】水務署終承認配水庫建於1904年　明天起進行臨時加固工程

▲ 深水埗主教山前配水庫將展開臨時加固工程。（資料圖片）

水務署稱，明日（5日）展開位於主教山的深水埗食水減壓缸（主教山前配水庫）臨時加固和整理工程，讓工作人員可以在安全情況下入內視察，以進行復修和保育工作。署方翻查記錄後承認，深水埗食水減壓缸於1904年落成，水務署於1952年在缸內加建現時所見的混凝土結構。



水務署發言人今日（4日）表示，減壓缸的整體結構完整。臨時加固工程主要包括支撐減壓缸頂部有潛在鬆脫可能的部分混凝土板塊、磚拱和其他有潛在危險的結構部分，以保持減壓缸結構穩定，並提高工地安全。



至於臨時整理工程則包括提供適當的臨時上落通道以方便工作人員視察；安裝臨時排水設施，疏導雨水，以防止水浸；整理和保護較早前拆除的破碎石塊磚頭以便將來用作復修；以及在減壓缸頂部洞口設置臨時覆蓋物，以防止內部結構暴露於陽光下和出現其他風化影響。

水務署已修復減壓缸工地的圍欄，並加強保安。由於工地有一定程度潛在危險，水務署呼籲市民切勿擅自進入工地。同時，水務署會繼續與古物古蹟辦事處合作，為其他地下水務設施包括水缸和配水庫進行評估。

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責任編輯：吳卓峰