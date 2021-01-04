教師校內墮樓死因研訊　有老師質疑「真係要逼到人冇彎轉」

▲ 時為死者直屬上司勞佩玲昨於死因裁判法庭作供。林欣樂攝

東華三院李東海小學女教師林麗棠，於2019年3月在校內墮樓身亡，死因研訊今（4日）續。一名校內主任作供時稱，不明白「點解（死者）漏發通告，（校長）要折磨呢個人咁多日」，最後更不忿地反問「真係要逼到人冇彎轉？」

女教師林麗棠於2019年3月6日墮樓身亡，終年48歲。現任老師郭靄怡作供時透露，時任校長羅婉儀收到告密後，曾在教師大會中稱「我係音樂碩士、英文碩士，去到邊都會有人請返我做校長」，又對老師稱，「你哋只係CM（文憑教師），唔好寫信投訴。對人仁慈即係對自己殘忍，所以我咪對你哋殘忍囉」。

郭又認為羅不喜歡東華三院，亦不喜歡校內家長及學生，故在問卷中給予校長低分。郭舉例說，曾聽過羅抱怨「（東華三院）同期打算請3個校長，係我咁蠢先入嚟做」。另外，羅曾因為一名女學生參加交流活動時發脾氣等事，而在開會時數落學生「唔聽話、唔可愛」等。

而事發時為死者直屬上司的勞佩玲主任則供稱，就死者墮樓前一天曾到東華三院投訴校長一事，勞稱她是從時任校長羅婉儀口中得知的，而她當時亦將此事告知吳老師及郭老師，希望她們致電死者表達關心。被問到羅當時的情緒，她稱當時「唔覺得羅校長奇怪」，並形容她平靜，沒有任何喜怒哀樂，但她本人則十分擔心死者。

代表教協的律師則問及，死者投訴羅理應保密，為何她會向其他老師透露。勞稱她知道保密協議，但因為擔心死者，才告知與死者熟識的兩人，事件中亦沒有人告知她不要外洩投訴。

羅婉儀問及勞主任，是否曾與她開會商討將死者降職，是因為擔心死者身體負荷不來，以及希望降低死者的工作壓力。勞主任則回應，若校長想幫助死者應該逐步進行，但她覺得羅在逼死者。

勞又質疑，不明白「點解（死者）漏發通告，要折磨呢個人咁多日」，並稱若羅沒有在死者墮樓前一天再次找她會面，或不會觸發死者情緒，最後不忿地反問「真係要逼到人冇彎轉？」聆訊明(5日)續。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

記者：林欣樂