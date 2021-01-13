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【廚具新登場】飛利浦新推智能萬用鍋具13種煮法　零技巧炮製鮑魚+花膠+豬腳等矜貴食材【附新年優惠詳情】

休閒消費 18:57 2021/01/13

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飛利浦推出全新All-in-One智能萬用鍋。（圖片由飛利浦提供）

臨近農曆新年，又是煮大餐大展廚藝的好機會！飛利浦推出全新All-in-One智能萬用鍋，可更快更輕易炆燉鮑魚、花膠和豬腳等矜貴食材，新年必備廚具。無論是忙碌的上班天，還是宴客的重要日子，都能在家輕易地品嚐高水準美食了！

點擊大圖了解飛利浦All-in-One智能萬用鍋：

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點擊大圖即睇不同驚喜做節菜色：

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「快」、「好」、「多」滿足用家需要

這部飛利浦全新All-in-One智能萬用鍋可助你「快」速完成美味菜式、原汁原味令人「好」滿意的美味佳餚，另有７款「多」功能烹調模式，平時複雜的菜色，使用萬用鍋，可輕易煮出不同菜色。

雙重控溫技術

飛利浦全新All-in-One智能萬用鍋具備雙重控溫技術，隨時監測食物溫度，並調節鍋內壓力，精準控制溫度，烹調溫度恰到好處，就連又硬又韌的食材也能煮得柔嫩、入味，煲湯和炆燉必備。而且它具備自動排壓功能，安全易用，用家安坐家中，就能極速享用多種美食。

13種煮法一鍵即煮

這智能萬用鍋有多達13種煮法，包括6種壓力烹調模式及7種多功能烹調模式。只要在觸控感應式操作面板上簡單地輕輕一按，就能炮製正餐和甜品，多款菜餚。

6款壓力烹調模式包括意大利飯／米飯、湯／豆類、家禽、牛肉/羊肉、蒸煮及自設，自設烹煮時間（2-59分鐘）和自設烹煮壓力（20-70kPa）。

7款多功能烹調模式包括煎／炒、慢煮低溫／慢煮高溫、慢燉、烘焗、乳酪、重新加熱、自設烹煮時間（2分鐘至12小時）。

一鍋做齊炒鑊及煲湯

當中的煎炒模式讓您在煲湯時，不再需要事先使用炒鑊，可以在智能萬用鍋內爆香材料，然後直接加水熬出滋潤湯水，節省氣力，又不用多洗一件廚具。

自設及儲存模式

除了方便簡單的預設模式之外，若想發揮創意，則可利用壓力烹調或多功能烹調的自設模式，秘製屬於您的食物質感和口味，利用我的最愛設定功能，還能儲存多至3個您的私人食譜，輕鬆重複烹調時間及壓力設定。

收汁濃味功能

此外，這智能萬用鍋還有收汁濃味功能，一按就令醬汁更濃稠，零技巧味道升級。

大家庭做節無難度

這智能萬用鍋特設24小時預設烹調時間及自動保溫功能，用餐時間靈活得多。加上2公升特大容量，一次過準備全家大餐，毫無難度。

另外，配備的鋁內鍋備美國Whitford廚具專用不黏底塗層，而且不銹鋼內蓋為可拆式，清洗就更省時省力了。

特別優惠

農曆新年即將來臨，飛利浦推出農曆新年特別優惠價，$1,598（原價$1,898）就能入手這部無所不能的飛利浦All-in-One智能萬用鍋 HD2145/62。

另外推廣期內，還會特別送出抗刮耐用的食品級不銹鋼內鍋、美國製造Pyrex Easy Grab 24厘米玻璃盤及食譜，平時不精通廚藝的人，有了它，想變廚神話咁易！

同場加映：飛利浦的氣炸鍋同樣大受歡迎，氣炸食譜即睇【下一頁

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責任編輯：王芷瑩

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