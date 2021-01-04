自由黨籲《預算案》動用2000億元外匯基金盈餘　推保就業救經濟措施

▲ 自由黨籲預算案動用2千億元外匯基金盈餘，推保就業救經濟措施。（林曉君攝）

新一份財政預算案正進行公眾諮詢，自由黨今日約見財政司司長陳茂波就預算案提供26項建議，包括：動用外匯基金盈餘推行抗疫基金5.0；重推保就業計劃及派發電子消費券等。

自由黨黨魁、紡織及製衣界立法會議員鍾國斌指，香港疫情持續嚴峻，港府一定要花錢才可以暫緩香港經濟困境。他續指，政府一直指財政儲備剩8000億元，但其實政府有兩個戶口，一個是財政儲備，一個是外匯基金，外匯基金總值4萬4千億元，其中逾8000億元屬投資和利息回報，他呼籲財政司司長動用港府外匯基金投資得益中的2000億元，推抗疫基金5.0，保企業、保就業、救經濟，認為此舉絕對可以解決短期困境。

自由黨主席、飲食界張宇人則主張，推行「2+2」免租方案，由港府立例規定業主需在指定時間內免租，做法可參考新加坡方案，港府代受影響租戶向業主繳付兩個月租金，業主則同時減免租戶另外兩個月租金，減輕業界負擔。他又建議，加大「百分百擔保特惠貸款計劃」的承擔。

批發及零售界邵家輝則建議，在疫情完結後，分階段向市民派發有使用期限及金額不大的電子消費券，鼓勵本地消費，以達振興經濟之效。他又希望，政府在新一個財政年度中，政府商業收費、牌照費等可免則免、可減則減，並擴大豁免範圍。

航空運輸界易志明則希望重推保就業計劃，他指保就業計劃去年11月結束後，各行各業均傳出裁員潮，形容現時仍未是最差的時候，估計二月會更差。他又呼籲，政府要汲取之前的經驗，生意逆市上升的行業，如超市，不應再獲資助，而是資助有需要行業。他認為，如申請過保就業計劃的企業和公司，於2020年年結時有盈餘者，應將已取的資助連同利息退回給政府。

記者：林曉君