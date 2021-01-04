【香港愛情故事】谷婭溦《哭牆》受注目　Vivian展望今年：飛到屬於自己的舞台

▲ 谷婭溦去年年底一連推出兩首新歌。

谷婭溦（Vivian）去年年底一連推出兩首新歌，而且兩首歌的曲風截然不同：「想不到可以一口氣推出兩首新歌，感恩兩首歌的反應都好好，可以一次過讓大家聽到自己兩種不同的風格，好開心大家都鍾意。」

當中，《香港愛情故事》的片尾曲《哭牆》挾著劇集的爆紅程度而大受注目，已在多個歌曲下載榜霸佔了連續幾個星期的冠軍。

Vivian說：「自己都有追劇，睇住兩位主角龔嘉欣與羅天宇的感情戲，背後播住自己首歌，我都忍不住喊，真是好感動，多謝他們賦與我首歌生命，得到好多人留言喜歡，還有機會同天宇Cross Over了首歌。」

另一首是節奏明快的全新國語歌曲《該如何放棄愛》，此歌混入電子元素，充滿力量的旋律和節拍。

她說：「過去大家認識的我都是唱一些抒情歌，比如《聽海》、《安守本份》、《月亮代表我的心》，今次得到公司支持推出這首那麼另類的歌，就連拍MV也與之前的好不同，有三個不同型格的我，自己落足心機好鍾意，希望大家都鍾意。 」

踏入2021，Vivian展望這新一年說：「相信只要一直堅持，並好好裝備自己，就算會經歷再多的挫折，終於可以飛到屬於自己的舞台，大家都一齊加油。」