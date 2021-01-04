  • 19°C
香港時間 : 2021104日 (一) 19:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 萬千星輝頒獎典禮 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港愛情故事】谷婭溦《哭牆》受注目　Vivian展望今年：飛到屬於自己的舞台

娛樂 13:02 2021/01/04

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 萬千星輝頒獎典禮 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

谷婭溦去年年底一連推出兩首新歌。

谷婭溦（Vivian）去年年底一連推出兩首新歌，而且兩首歌的曲風截然不同：「想不到可以一口氣推出兩首新歌，感恩兩首歌的反應都好好，可以一次過讓大家聽到自己兩種不同的風格，好開心大家都鍾意。」

當中，《香港愛情故事》的片尾曲《哭牆》挾著劇集的爆紅程度而大受注目，已在多個歌曲下載榜霸佔了連續幾個星期的冠軍。

Vivian說：「自己都有追劇，睇住兩位主角龔嘉欣與羅天宇的感情戲，背後播住自己首歌，我都忍不住喊，真是好感動，多謝他們賦與我首歌生命，得到好多人留言喜歡，還有機會同天宇Cross Over了首歌。」

另一首是節奏明快的全新國語歌曲《該如何放棄愛》，此歌混入電子元素，充滿力量的旋律和節拍。

她說：「過去大家認識的我都是唱一些抒情歌，比如《聽海》、《安守本份》、《月亮代表我的心》，今次得到公司支持推出這首那麼另類的歌，就連拍MV也與之前的好不同，有三個不同型格的我，自己落足心機好鍾意，希望大家都鍾意。 」

踏入2021，Vivian展望這新一年說：「相信只要一直堅持，並好好裝備自己，就算會經歷再多的挫折，終於可以飛到屬於自己的舞台，大家都一齊加油。」

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【香港愛情故事】谷婭溦曾零工作患抑鬱　感謝家人支持：從不因事業無成怪責我
15:32 2020/12/23
【香港愛情故事】谷婭溦曾零工作患抑鬱　感謝家人支持：從不因事業無成怪責我
【不能放手】菊梓喬外剛內柔逆光飛翔　HANA鋼鐵有淚：我已經冇嘢可以輸
10:24 2020/12/23
【不能放手】菊梓喬外剛內柔逆光飛翔　HANA鋼鐵有淚：我已經冇嘢可以輸
【聲夢傳奇】15歲炎明熹翻唱王菲《守望麥田》　幕前經驗豐富多次參賽奪冠【有片】
今日 11:06
【聲夢傳奇】15歲炎明熹翻唱王菲《守望麥田》　幕前經驗豐富多次參賽奪冠【有片】
谷婭溦 歌手 音樂 香港愛情故事 歌曲 電視劇 TVB

最高瀏覽

【分手收場】外母婚宴當日要求女婿為她洗腳 男方父母不滿女方得寸進尺嬲爆離場
14:46 2021/01/03
【分手收場】外母婚宴當日要求女婿為她洗腳 男方父母不滿女方得寸進尺嬲爆離場
【尷尬婚宴】靚仔前男友驚喜現身婚禮祝福　新娘崩潰激動大喊新郎一臉茫然
14:37 2021/01/02
【尷尬婚宴】靚仔前男友驚喜現身婚禮祝福　新娘崩潰激動大喊新郎一臉茫然
【宅男大翻身】肥醜宅男為追女仔揸BMW被嫌棄　減肥整容變韓系Oppa人生大逆轉
11:32 2021/01/01
【宅男大翻身】肥醜宅男為追女仔揸BMW被嫌棄　減肥整容變韓系Oppa人生大逆轉