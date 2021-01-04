【港航裁員】被裁香港航空員工不滿僅以底薪計算遣散費 要求以2019年平均月薪計算離職補償

▲ 香港航空上月宣布裁員250人。（資料圖片）

疫情嚴峻衝擊航空業，香港航空去年12月宣布裁員250名機組人員，但有被裁員工今日（4日）指，港航提供的遣散賠償方案僅以裁員前12個月平均工資計算，員工收入已因疫情打擊僅剩底薪，以5年經驗艙務長為例，遣散費較疫情前減少約3萬元，更被強積金對沖。有關員工要求勞工處介入。

逾百名被裁員工組成「港航被裁員工關注組」，今日下午召開記者會。關注組指，港航只向被裁員工提供最低賠償方案，僅以裁員前12個月平均工資計算遣散費，但因疫情航空客運接近完全停擺，空中服務員只有每月數千元的底薪收入，令遣散費大減。以5年經驗艙務長為例，按2019年平均月薪計算，其遣散費有近6.7萬元，但按港航計法以2020年平均月薪計，則僅有3.7萬元遣散費，即減少近3萬元。他們估計，年資更長和職級更高的員工所涉及的差額甚至高達7至8萬元，且會被強積金對沖，估計港航少付至少340萬元。

關注組批評港航在領取1.54億元保就業資助後，隨即裁員，又質疑裁員準則有問題，被裁同事大多都表現良好。他們要求，港航以2019年平均月薪計算一個月代通知金及遣散費，取消以強積金對沖遣散費，承諾將來優先聘用是次被解僱之員工，退回先前涉及無薪假期之薪金予相關員工，及發還兩期共6個月保就業所獲的金額，並要求勞工處介入協助, 安排三方會談解決問題。

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記者：徐紹軒