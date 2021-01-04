立法會採視像會議增彈性　容海恩地鐵站開會

▲ 容海恩在地鐵站內參與立法會視像會議。（影片截圖）

因為疫情關係，立法會部份委員會轉為以Zoom視像進行，減少立法會大樓內的人群聚集。早前開Zoom利用虛擬背景的新民黨立法會議員容海恩，今日就以真實背景示人，但其家居未有曝光，反而顯示出，她在地鐵站開會。

立法會司法及法律事務委員會於下午舉行視像會議，容海恩在會議尾聲才發言。她發言時的背景，是深紅色的細小瓷磚，與地鐵站月台設計非常相似，而且有別與其他議員，發言時的畫面較窄，兩旁留白，似乎是以手提電話參與會議。

容海恩被問到在地鐵站開會一事，笑稱「被人發現我在中環站」。她解釋，下午在西九龍法院大樓內上庭，之後要趕回新民黨總部開會，而她在路途上聆聽住會議內容，但愈聽愈按捺不住要發言，所以決定在中環站停下來發言，希望就酷刑聲請個案積壓問題，把握機會表達意見，改善情況。

她續指，立法會用Zoom開會增加了彈性，讓她能在行程中抽出時間發言，毋須與以往般，定要親身趕回立法會大樓，才能發言，而且立法會秘書處安排上亦有改善，加入了計時器顯示發言時間，認為秘書處有吸納意見，在疫情下作出了適合的安排。

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