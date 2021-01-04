【升中派位】疫下聖若瑟書院面試改網上及取消小組討論　有校長籲留意需否預備個人檔案取代面試

▲ 中西區傳統名校聖若瑟書院2月底舉行的實體面試將改為網上進行，並取消小組討論環節。（資料圖片）

中一自行分配學位階段今日（4日）起接受申請，疫情下部分學校擬取消收生面試或改為網上面試。因應教育局今宣布全港學校延長暫停面授課堂，至學校農曆新年假期，中西區傳統名校聖若瑟書院已決定改網上面試，並取消小組討論環節；香港津貼中學議會主席劉振鴻則指，現距離面試仍有一段時間，認為決定取消實體面試與否是言之尚早，並提醒家長留意學校公布有關分數調整，及需否預備個人檔案等資料取代。

學校一般安排於2月底至3月初舉行收生面試，疫情下部分學校擬取消或改為網上面試。聖若瑟書院校長黃婉芬今向TOPick表示，其學校面試設於2月底，上月已計劃因應疫情舉行實體或網上面試，最終決定將實體面試改為網上面試，維持佔5成分數，但為免學生之間的網速不同步影響公平性，故將與校長進行的小組討論面試改為單對單，以及保留原本已是單對單進行的中、英、數三科面試，以實時視像面試或要求學生在限時內拍片，細節將於明日（5日）公布；她續指，因應疫情關係，不會如以往般安排所有申請人面試，但會盡量安排，相信與去年相差不遠。

部分學校包括傳統名校皇仁書院表明或直接取消面試。據皇仁書院校網，本年度設43個中一自行分配學位，與去年相同，校方將於3月安排約200名申請者面試，惟因疫情關係，若面試未能如期舉，面試表現原先所佔的45%，將分攤到其他項目，「操行、學業成績」佔比將由40%提升至70%，「課外活動及服務」則會由15%提升至30%。

疫情下首日早上僅有約10名家長到皇仁書院交表，有家長表示相信名校競爭依然激烈，但就不擔心取消面試，認為以學業成績為標準更公平，詳情即看【下一頁】

劉振鴻表示，因教育局宣布延長暫停面授課堂至學校農曆新年假期，倘農曆年假後可復課，料學界仍傾向維持實體面試，但知悉不少學校現正部署轉為網上面試，以其任教的樂善堂余近卿中學為例，若疫情嚴峻，暫不考慮直接取消面試，仍傾向轉為網上面試，以助學校挑選學生，同時讓學生認識學校是否適合自己。

劉振鴻亦提醒申請人家長應留意學校公布取消實體面試後，或需轉為網上或改提交個人檔案，而調整的分數百分比，有機會「拉高」學術成績比例，家長可留意子女是否適合進行網上面試等。

教育局宣布暫停面授課堂至農曆新年假期，但容許中小學彈性安排學生回校上半日課，詳情即看【下一頁】

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記者：馮琪雅