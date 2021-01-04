社聯夥9機構建樂齡科技平台 推動應用科技改善長者殘疾人士生活質素

▲ 社創基金專責小組委聘社聯及9間機構負責設計、建立及營運樂齡科技平台，將於2021年啟用。（資料圖片）

施政報告提到成立設計、建立及營運一個可容納各方參與的樂齡科技平台，推動樂齡科技的發展及應用，促進長者的福祉。「社會創新及創業發展基金」專責小組委聘社聯及9間機構負責項目，將於2021年1月1日開展，為期3年。

樂齡科技平台將涵蓋（一）知識庫、（二）網絡建設和能力提升、（三）顧問服務、樂齡科技產品本地化和測試支援，以及（四）效益評估等四項基本功能。

社創基金專責小組委聘社聯為協創機構，夥同基督教靈實協會、香港生產力促進局、香港科技園公司、香港理工大學賽馬會復康科技中心、團結香港基金等9間協作伙伴機構一同推動項目。

社聯業務總監陳文宜指，樂齡科技平台將進一步開拓本地生態，把科研、應用和巿場連結一起，能夠協助業界廣泛應用樂齡科技，期待發揮協同效應，改善長者和殘疾人士的生活質素，並為他們的照顧者、家庭和服務機構提供支援。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：徐紹軒