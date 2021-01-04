  • 18°C
香港時間 : 2021104日 (週一) 20:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 萬千星輝頒獎典禮 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

社聯夥9機構建樂齡科技平台 推動應用科技改善長者殘疾人士生活質素

社會 20:25 2021/01/04

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 萬千星輝頒獎典禮 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

社創基金專責小組委聘社聯及9間機構負責設計、建立及營運樂齡科技平台，將於2021年啟用。（資料圖片）

施政報告提到成立設計、建立及營運一個可容納各方參與的樂齡科技平台，推動樂齡科技的發展及應用，促進長者的福祉。「社會創新及創業發展基金」專責小組委聘社聯及9間機構負責項目，將於2021年1月1日開展，為期3年。

樂齡科技平台將涵蓋（一）知識庫、（二）網絡建設和能力提升、（三）顧問服務、樂齡科技產品本地化和測試支援，以及（四）效益評估等四項基本功能。

社創基金專責小組委聘社聯為協創機構，夥同基督教靈實協會、香港生產力促進局、香港科技園公司、香港理工大學賽馬會復康科技中心、團結香港基金等9間協作伙伴機構一同推動項目。

社聯業務總監陳文宜指，樂齡科技平台將進一步開拓本地生態，把科研、應用和巿場連結一起，能夠協助業界廣泛應用樂齡科技，期待發揮協同效應，改善長者和殘疾人士的生活質素，並為他們的照顧者、家庭和服務機構提供支援。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：徐紹軒

 

相關文章

【百年古蹟】水務署終承認配水庫建於1904年　明天起進行臨時加固工程
今日 18:35
【百年古蹟】水務署終承認配水庫建於1904年　明天起進行臨時加固工程
【防疫措施】食環署及警方單日再巡查865間食肆及其他處所　9名負責人被檢控
今日 19:40
【防疫措施】食環署及警方單日再巡查865間食肆及其他處所　9名負責人被檢控
【升中派位】疫下聖若瑟書院面試改網上及取消小組討論　校長籲留意需否預備個人檔案取代面試
今日 20:17
【升中派位】疫下聖若瑟書院面試改網上及取消小組討論　校長籲留意需否預備個人檔案取代面試
創業 殘疾 科技產品

最高瀏覽

【分手收場】外母婚宴當日要求女婿為她洗腳 男方父母不滿女方得寸進尺嬲爆離場
14:46 2021/01/03
【分手收場】外母婚宴當日要求女婿為她洗腳 男方父母不滿女方得寸進尺嬲爆離場
【尷尬婚宴】靚仔前男友驚喜現身婚禮祝福　新娘崩潰激動大喊新郎一臉茫然
14:37 2021/01/02
【尷尬婚宴】靚仔前男友驚喜現身婚禮祝福　新娘崩潰激動大喊新郎一臉茫然
【面授安排】全港學校續停面授課至農曆年假　下周一起准中小學各級彈性回校上半日課
今日 16:52
【面授安排】全港學校續停面授課至農曆年假　下周一起准中小學各級彈性回校上半日課