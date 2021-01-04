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聶德權：或借調更多公務員協助抗疫　尤其疫苗接種安排方面

政治 21:22 2021/01/04

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公務員事務局局長聶德權今發信予全體公務員。（資料圖片）

公務員事務局局長聶德權稱，當局會繼續與各部門商議，在不影響部門服務的情況下，借調更多公務員加強政府防疫、抗疫的力量，尤其在疫苗接種安排方面，政府將在全港設立社區疫苗接種中心，以及在其他醫療設施為市民免費接種，當中牽涉龐大的策劃、統籌、聯絡和支援等工作，將需要不同部門配合。

聶德權今發信予全體公務員，指出要做好檢測、調查及追蹤個案和接種疫苗的工作，不但需要應用科技，還需要投入大量人手，現時不同部門或借出人手，或直接投入參與抗疫工作，但人手規模和能量還不足夠，需要更多、更有力支持。

他表示，當局的目標是盡快和穩妥地，展開大規模疫苗接種計劃，各政府部門的籌備工作會本月底完成，按疫苗到港的時間推算，預計最快下月開始為市民免費接種疫苗。他又指，政府會持續地落實防疫措施，讓市民盡快恢復日常生活，商業活動逐步回復正常。

聶德權相信，作爲政府骨幹的公務員團隊必定會繼續上下一心、團結一致，支持當局開展全城疫苗接種計劃。他今亦在其社交網站表示，感謝全體公務員過去一年，在抗疫防疫上的付出和努力。

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責任編輯：尹櫻霖

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