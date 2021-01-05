3名中大生致力為弱勢消除污名　獲中文大學頒傑出學生獎

▲ 中大去年共向138位學生頒發2020年「傑出學生獎」，其中中大音樂系應屆畢業生陳君明（左）、政治及行政學學系3年級學生陳偉文（中）、中大心理學系博士研究生李昭明（右）更獲頒「傑出之星」獎項。(陳靜儀攝)

香港流傳着很多不必要負面標籤，例如不少人仍將精神病患與暴力、罪行、無法自控連上關係；又如仍會有人認為天水圍是一個「悲情城市」。3名中大學生及畢業生最近就憑藉多年來致力消除精神病患和天水圍污名的努力，獲頒發中大「傑出學生獎」中的「傑出之星」。

獲獎者政治及行政學學系3年級學生陳偉文和心理學系博士研究生李昭明，多年來見過不少精神病患被歧視和不公對待，令他們不約而同加入推動「精神病患去污名化」的行列，並分別成立「同行鳥」團隊和社企「說書人」助公眾了解精神病患。而在天水圍長大的音樂系應屆畢業生陳君明則有感天水圍被視作「悲情城市」，致力在社區推廣無伴奏合唱教育，並成立「圍唱音樂」有限公司，為基層帶來學習音樂機會。

精神病患 不見得會傷害人

香港不少人對精神病患並不了解，甚至以為精神病患離自己很遠，更可能因不了解，為他們附上「暴力」、「危險」、「癡綫」等污名，但事實上，在2018年已有約25萬名精神料病人在公立醫院接受治療，他們並不罕見，也不見得會傷害別人，需要的是理解而不是污名和標籤。

陳偉文並非精神病患，但由於自幼患上腦癌，他的右眼失去近90%視力和右耳失聰，亦令他的外貌與同齡人大不相同，由小受到的孤立和歧視並不比精神病患少。

在初中期間，或出於逃避心態，他沉迷於網絡遊戲，成績因此大幅下滑，更因此留級。「直至後來有中學師兄回來分享，他亦曾是留級生，他鼓勵和肯定了我，亦幫助我找回自信心。」

對於曾經獲人幫忙，陳偉文深深明白「了解」和「肯定」，對弱勢人士的重要，更矢志進入大學後要幫助更多人。「後來有中大同學因精神壓力而自殺，無人知下一個會否是自己的朋友，所以我便和朋友成立了『同行鳥』，希望公眾關注精神健康問題。」

現時「同行鳥」正不斷訪問精神病患和相關專家，更將這些故事和資料製成短片，希望減少大眾對精神病患的刻版印象和污名化。

醫療體系壓力大 部分精神病患未獲適當照顧

另一名獲獎者心理學系博士研究生、臨床心理學家李昭明則是社企「說書人」的創辦人。她憶述指，當年創辦「說書人」是帶着憤怒的，「工作期間聽到部分醫生因太繁忙會對病人做出不尊重的行為，例如患者求醫時被機械式地問到『會唔會想自殺啊？』『食唔食到嘢啊？』」

透過「說書人」，李昭明積極向公眾分享精神病患者的故事，並將此結集起《成為彼此的聆聽者》一書，希望為患者反污名化，「其實都好想大家反思一下何謂『有病』和『無病』，亦希望香港醫療系統能為精神病患提供一個更『人本』的治療環境。」

教天水圍青年 無伴奏合唱

最後一位獲獎者為陳君明，他自幼在被稱為「悲情城市」的天水圍長大。在學習音樂的路途上，他明白到學習樂器對基層學生來說有財政上的障礙，所以成立組織「天水圍唱」，教授區內年輕人無伴奏合唱，更在去年拍攝同名記錄片，分享天水圍年輕人學習無伴奏合唱的故事，讓公眾認識天水圍充滿活力的一面。

現時陳君明已將「天水圍唱」發展成「圍唱音樂」有限公司發起社區無伴奏合唱教育計劃「相長計劃」，希望為各區年輕人提供音樂學習和以音樂連結年輕人。

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記者：陳梓蔚