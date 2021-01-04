【面授安排】有學校擬安排中三級返校考濃縮版考試　小學校長倡取消考試無需用盡六分一人數限額

▲ 有中學考慮本月安排中三級學生返校完成濃縮版考試，照顧其升高中選科需要。（資料圖片）

全港學校繼續暫停面授課堂至農曆年假期，但教育局容許中小學在下周一（11日）起彈性安排部分學生回校上半日課或考試，除早前已可彈性返校的小六及中六生，學界指新安排可照顧到需選科的中三級，以及今年要考升中呈分試的小五生，但有校長關注疫情仍然嚴峻，未必要用盡每日六分一學生返校的限額。

津貼中學議會主席劉振鴻相信不少中學仍會繼續安排中六生返校，但同時按校情照顧其他年級需要，相信不少學校會先兼顧中三級生，回校進行考試及高中選科輔導，其任教的樂善堂余近卿中學亦正考慮安排該級學生於本月回校進行濃縮版考試，例如將兩周考期壓縮至一周，或在校內考核心科，其他科轉網上等；其餘年級原訂於本月考試，或需押後至農曆年假後。

資助小學校長會名譽主席張勇邦則預料，大部分小學會安排小五或小六生返校，跟進網課進度後再安排考試，亦可安排有特殊學習需要（SEN）學生回校接受訓練，惟他關注疫情嚴峻，如食肆限桌令仍是最嚴格的2人一枱，故建議學校未必要用盡六分一限額，如學校尚未完成上學期考試，「有信心」的話更可考慮直接取消考試，以其他評估取代。

教育局局長楊潤雄今（4日）午宣布，所有幼稚園及中小學繼續暫停面授課堂及校內活動，由原本的下周日（10日），延長至學校農曆新年假期，但明白到學生長期不能回校會影響學習，將容許中六及小六生彈性返校的安排，下周一（11日）起延至其他年級。

新安排下，中小學均可安排各班級回校，進行半日面授課堂或考試，每日仍以全校學生人數的六分一為限。中學全校每日最多辦兩節半天的課堂，上、下午回校學生須為不同班級，局方稱可避免學生出外用膳；小學僅可安排於上午返校，局方不建議在下午安排任何學生學習或活動，詳情即看【下一頁】

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記者：馮琪雅