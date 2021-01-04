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健身業界促放寬「註冊體育教練一次性補助金計劃」申請資格

政治 21:56 2021/01/04

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健身業界促放寬「註冊體育教練一次性補助金計劃」申請資格。（資料圖片）

健身業界表示，不少健身教練雖然獲國際證書及健身機構證書，但由於沒有註冊體育教練證書，不合資格申請「註冊體育教練一次性補助金計劃」，促請政府放寬申請資格。

政府第四輪防疫抗疫基金推出的「註冊體育教練一次性補助金計劃」，今日（4日）起接受申請，截止申請日期為下月28日，在相關補助金計劃下，每名合資格教練可獲一次性7,500元補助。在大型連鎖健身室出任健身經理的吳先生稱，不少私人教練並無底薪，政府關閉健身室，令教練手停口停，但不少教練也不合資格，申請相關補助金，而針對健身中心的10萬元資助，亦是杯水車薪，更無法令作為僱員的教練受惠。他希望政府放寬申請7,500元補助金的資格，令健身教練也可受惠。

另外，香港健體專業人員總會會長王曉山指出，業界去年以來停業過百日，生意損失龐大，估計過去數月，已有400間健身室倒閉。

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責任編輯：尹櫻霖

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