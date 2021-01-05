【新冠疫苗】袁國勇料完成全民接種需時半年至1年時間　不同專家亦稱社交措施仍須持續

▲ 港大微生物學系臨床助理教授薛達（左）籲市民謹遵社交距離措施。（經濟日報資料圖片）

港府最快下月為市民接種新冠疫苗，惟港府專家顧問袁國勇認為，如社會不同界別不配合防疫，全民接種疫苗完成前，疫情亦難受控；港大微生物學系臨牀助理教授薛達則稱，本港群體免疫力未達成前，如未能守好關口，仍會出現一波又一波疫情，籲市民謹遵社交距離措施。

港府顧問專家、港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇表示，雖然今年首季會有首批疫苗到港，但未知能否按時供貨，要全部香港巿民接種完或亦需半年至1年時間。

他直言，如業界包括食肆不肯改善室內環境如安裝空氣清新機、酒吧顧客不肯戴著口罩用飲管飲酒，巿民不肯用「安心出行」應用程式、私家醫院不要求有病徵的巿民檢測，社會多個界別都不配合，在全民完成疫苗注射前，本港疫情也難控制下來。

港大微生物學系臨床助理教授薛達補充，如邊境持續部分開放，肯定會持續出現一波又一波的疫情：「於本港接種人口未達群體免疫力前，爆發規模可以好大。」呼籲市民於此之前，持續戴上口罩、遵守社交距離措施及避免於室內擠迫之處大型聚集。

他稱，疫苗接種計劃安排需時，料需至今年底才可有6、7成人口接種，惟指一旦新變種病毒於社區爆發，疫情將更難控制，本港將未能承擔，故於期間仍需持續戴口罩及維持社交距離措施。

他又指，疫苗出現罕見嚴重不良事件是無可避免，惟現時仍有待科興疫苗第三期臨床數據，但初步數據顯示疫苗安全有效，而大部分人接種輝瑞/BioNTech的疫苗後，亦見相當安全及有效，強調感染新冠肺炎死亡率達2%，接種疫苗遠較受感染安全。

▲ 呼吸系統專科醫生梁子超認為，新冠疫苗只是控疫工具之一，同時須配合社交距離措施及檢測追蹤。（經濟日報資料圖片）

另一政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌強調，愈多人接種疫苗，疫情更易受控，料2021年底應大部分人有機會可接種， 惟亦指出社交距離措施仍需維持多1至2年時間。

呼吸系統專科醫生梁子超認為，新冠疫苗只是控疫工具之一，同時須配合社交距離措施及檢測追蹤；惟提到接種疫苗後可減嚴重病症出現，料展開疫苗接種後最快3個月，可減醫院及深切治療部負擔，直至今年中疫情或已可見大改善，於其他措施沒有「甩漏」下，出現第5波風險亦會較少。

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記者：楊玉珠、陳正怡