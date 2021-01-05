【新冠肺炎】長假期聚會個案仍未反映　袁國勇許樹昌難料清零時間取決市民是否自律

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本港抗疫至今已一年，第四波爆發2個多月以來至今未遏止，港府專家顧問袁國勇及許樹昌等均認為難預測本港疫情可「清零」時間，並均指出巿民是否自律嚴守社交距離措施是疫情能否回落關鍵，就算本港下月起可接種新冠肺炎疫苗，但疫情在今年仍會持續，港人要繼續打抗疫持久戰。

本港去年1月22日出現首宗新冠肺炎確診個案，至今抗疫之戰已近1年，截至昨日已有9,017名港人確診，151人死亡。去年11月起爆發第四波疫情以來，至今仍未遏止。

港府顧問專家、港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇認為，本港近日確診數字不時上上落落，顯示疫情仍反覆，而巿民在聖誕及元旦假期間聚會及派對活動，感染數字可能仍未反映出來，故「好難預計」本港疫情可「清零」時間。

袁指，本港在防控方面，現雖做到近乎滴水不漏，包括由外國抵港人士要遵守「14+7」的21日檢疫要求，但多方面仍要改善，尤其抗疫人手投入不足：「深圳都投入6萬人手，做追踨、小區隔離工作等」，本港的醫管局雖有數萬職員，但並不是全部做抗疫工作，衞生署人手也不夠。

袁又指出，在追蹤工作方面尤其要改善︰「現時仍要3至7日才送到去隔離營，情況不理想」，應要在24小時內將密切接觸者送往檢疫，非密切接觸者也要檢測；對食肆和酒吧等實行的防疫要求仍要維持，如業界不遵守，相信本港疫情要斷尾會相當困難。

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另一政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指出，近日大多周末長假期，能否清零仍需更多時間觀察，並取決於市民是否配合政措施，包括避免舉辦派對及家庭聚會等。

港大微生物學系臨牀助理教授薛達亦認為，近日天氣乾冷，影響病毒穩定性及傳播能力，長假期後確有反彈風險，即使政府措施可將病毒傳播減低及縮小爆發規模，惟如聖誕新年假後再現爆發，一定會令第四波延長。

呼吸系統專科醫生梁子超則認為，現時疫情回落緩慢，相信與市民、企業抗疫疲勞，港府對企業支援減少有關，「在家工作比例減少，市面人流減少亦不及上一波」；亦不排除現時回落屬假象，惟高危場所都已關閉及有戴上口罩，即使因聚集增加疫情反彈風險，亦非如歌舞群組般出現交叉網絡傳播，「一定會拖慢控疫，未必會產生大爆發。」

梁子超亦提到，港府控疫策略明顯已由張弛有度轉為「清零」，要「清零」就需視乎本地源頭不明宗數，可反映未來14天社區傳播情況；又指英國現時情況嚴峻，認同是次疫情「清零」時，須小心病毒經冷凍鏈供應藉「物傳人」輸入本港，惟相信「清零」前可局部放寬低風險處所，如市民長假收拾心情，減非同住家庭聚會，新年前更或可令「清零」。

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記者：楊玉珠、陳正怡