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港府：疫後致力吸引旅客開展大灣區「一程多站」旅程

政治 22:22 2021/01/04

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港府稱，旅發局會適時聯同廣東省及澳門，推廣大灣區旅遊品牌。（資料圖片）

國家文化和旅遊等近日發布《粵港澳大灣區文化和旅遊發展規劃》（文旅規劃），港府表示歡迎，又稱在疫情過後，會繼續致力發揮香港作為亞洲國際都會的優勢，善用香港完善的海陸空聯繫及豐富的旅遊資源，吸引海外旅客經香港開展大灣區「一程多站」旅程。

港府發言人表示，文旅規劃為大灣區的整體文化和旅遊發展提供指導方向，引領大灣區成為中外文化交流的樞紐及世界級旅遊目的地，亦有助鞏固香港作為國際文化大都會及國際旅遊樞紐的地位，強調會按照指導方向，積極融入國家發展大局。

旅遊方面，發言人稱，旅發局會適時聯同廣東省及澳門，推廣大灣區旅遊品牌，及香港作為「一程多站」的星級目的地，共同開拓國際客源市場。

文化方面，規劃提出大灣區共同推動文化發展、交流及建設，發言人指，香港藝術文化界將面向更廣闊的藝術文化表演市場；而西九文化區，多個世界級的表演及藝術展覽場地和設施，將提升香港作為國際文化樞紐的地位，為人文灣區的發展提供有力支撐。港府將繼續致力推動港青到大灣區進行文化交流。

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責任編輯：林曉君

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