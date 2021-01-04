【確診大廈】九龍城、元朗共增17宗個案 蔚景園、 嘉湖山莊美湖居、積福大廈上榜
社會 22:43 2021/01/04
本港新冠肺炎疫情持續，今日（4日）新增53宗確診個案，包括10宗輸入個案、43宗本地感染（6宗涉及不明源頭感染，37宗與早前個案相關），累計宗數達9,018宗。
衞生防護中心晚上交代確診患者居住地址，其中何文田邨靜文樓、華美達海景酒店各錄3宗個案，永德大廈、嘉湖山莊美湖居 2 座、水邊圍邨泉水樓、富怡花園 4 座等則錄2宗個案。
九龍城9
- 華景大廈
- 何文田邨靜文樓
- 德朗邨德瑜樓
- 何文田邨靜文樓x3
- 九龍維景酒店
- 永德大廈x2
黃大仙3
- 慈愛苑愛仁閣
- 竹園南邨趣園樓
- 永定道消防已婚宿舍第一座
屯門1
- 福亨村
觀塘3
- 德田邨德樂樓
- 興田邨美田樓
- 油塘邨貴塘樓
元朗8
- 富達廣場 A 座
- 金輝大廈
- 興業樓
- 福順樓
- 嘉湖山莊美湖居 2 座x2
- 水邊圍邨泉水樓x2
荃灣1
- 荃樂大廈
西貢1
-
景林邨景桃樓
油尖旺5
- 立德大樓
- 新填地街 26 號
- 吳松街 104 號
- 長樂街 28 號
- 怡齡閣
東區3
- 富怡花園 4 座x2
- 新翠花園 5 座
葵青1
- 獅子樓
灣仔4
- 帆船精品酒店x2
- 積福大廈
中西區3
- 華美達海景酒店x3
沙田1
-
蔚景園 1 座
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責任編輯：鄧凱文