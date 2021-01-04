【確診大廈】九龍城、元朗共增17宗個案　蔚景園、 嘉湖山莊美湖居、積福大廈上榜

▲ 九龍城、元朗共增17宗個案（曾耀輝攝）

本港新冠肺炎疫情持續，今日（4日）新增53宗確診個案，包括10宗輸入個案、43宗本地感染（6宗涉及不明源頭感染，37宗與早前個案相關），累計宗數達9,018宗。

衞生防護中心晚上交代確診患者居住地址，其中何文田邨靜文樓、華美達海景酒店各錄3宗個案，永德大廈、嘉湖山莊美湖居 2 座、水邊圍邨泉水樓、富怡花園 4 座等則錄2宗個案。

九龍城9

華景大廈

何文田邨靜文樓

德朗邨德瑜樓

何文田邨靜文樓x3

九龍維景酒店

永德大廈x2

黃大仙3

慈愛苑愛仁閣

竹園南邨趣園樓

永定道消防已婚宿舍第一座

屯門1

福亨村

觀塘3

德田邨德樂樓

興田邨美田樓

油塘邨貴塘樓

元朗8

富達廣場 A 座

金輝大廈

興業樓

福順樓

嘉湖山莊美湖居 2 座x2

水邊圍邨泉水樓x2

荃灣1

荃樂大廈

西貢1

景林邨景桃樓

油尖旺5

立德大樓

新填地街 26 號

吳松街 104 號

長樂街 28 號

怡齡閣

東區3

富怡花園 4 座x2

新翠花園 5 座

葵青1

獅子樓

灣仔4

帆船精品酒店x2

積福大廈

中西區3

華美達海景酒店x3

沙田1

蔚景園 1 座

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責任編輯：鄧凱文