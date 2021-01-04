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【確診大廈】九龍城、元朗共增17宗個案　蔚景園、 嘉湖山莊美湖居、積福大廈上榜

社會 22:43 2021/01/04

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 萬千星輝頒獎典禮 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

九龍城、元朗共增17宗個案（曾耀輝攝）

本港新冠肺炎疫情持續，今日（4日）新增53宗確診個案，包括10宗輸入個案、43宗本地感染（6宗涉及不明源頭感染，37宗與早前個案相關），累計宗數達9,018宗。

衞生防護中心晚上交代確診患者居住地址，其中何文田邨靜文樓、華美達海景酒店各錄3宗個案，永德大廈、嘉湖山莊美湖居 2 座、水邊圍邨泉水樓、富怡花園 4 座等則錄2宗個案。

九龍城9

  • 華景大廈
  • 何文田邨靜文樓
  • 德朗邨德瑜樓
  • 何文田邨靜文樓x3
  • 九龍維景酒店
  • 永德大廈x2

黃大仙3

  • 慈愛苑愛仁閣
  • 竹園南邨趣園樓
  • 永定道消防已婚宿舍第一座

屯門1

  • 福亨村

觀塘3

  • 德田邨德樂樓
  • 興田邨美田樓
  • 油塘邨貴塘樓

元朗8

  • 富達廣場 A 座
  • 金輝大廈
  • 興業樓
  • 福順樓
  • 嘉湖山莊美湖居 2 座x2
  • 水邊圍邨泉水樓x2

荃灣1

  • 荃樂大廈

西貢1

  • 景林邨景桃樓

油尖旺5

  • 立德大樓
  • 新填地街 26 號
  • 吳松街 104 號
  • 長樂街 28 號
  • 怡齡閣

東區3

  • 富怡花園 4 座x2
  • 新翠花園 5 座

葵青1

  • 獅子樓

灣仔4

  • 帆船精品酒店x2
  • 積福大廈

中西區3

  • 華美達海景酒店x3

沙田1

  • 蔚景園 1 座

社會各界為2021年香港打氣，按此即看片

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：鄧凱文 

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