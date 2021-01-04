【新冠肺炎】港鐵炮台山站及天后站客務中心　外判承辦商員工初步確診

▲ 港鐵一名車站客務中心外判承辦商員工確診，曾在炮台山站及天后站工作。資料圖片

港鐵公司今（4日）晚上獲悉一名車站客務中心外判承辦商員工確診感染新冠肺炎病毒，該員工曾在炮台山站及天后站工作，上班期間一直有佩戴口罩，最後當值日期為1月2日。公司會根據衞生防護中心的指引，追蹤可能被界定為密切接觸者，並作出相應措施，提醒所有員工加強注重個人衞生。

該名確診的客務中心外判承辦商員工，日常主要負責後勤管理工作，亦會在有需要時在客務中心工作。他在客務中心工作時有按規定戴上口罩，而客務中心亦有膠板分隔乘客。因其親友初步確診感染，他早前獲當局安排接受隔離檢疫。

港鐵知悉其確診後，已即時安排以1:49漂白水，徹底清潔及消毒過去一段期間他曾工作過車站的相關範圍。為審慎起見，公司亦會安排以｢雙氧水霧化消毒機械人｣為上述地點進行深層清潔及消毒。

港鐵公司過去數月一直嚴格執行各項防疫措施，要求員工上班前必須量度體溫及在工作時配戴口罩，並加強全綫車站及列車的清潔和消毒工作，包括清潔工人以1:99漂白水清潔車站內乘客經常接觸到的地方，例如扶手電梯、升降機及售票機等，車站亦加強抽入新鮮空氣，令空氣更加流通。

另外，港鐵亦在列車車廂噴塗「納米銀二氧化鈦」殺菌劑，並引入雙氧水霧化消毒機械人，進行深層消毒。港鐵公司會與當局繼續保持緊密聯繫，配合衞生當局的抗疫工作。

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責任編輯 李志強