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【新冠肺炎】新增6間食肆曾有確診者到訪　土瓜灣8度海逸餐廳及旺角極上帝王水產上榜

健康 09:38 2021/01/05

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新增6間食肆曾有確診者到訪

本港第四波新冠肺炎疫情持續，昨日（4日）新增53宗確診個案，患者年齡介乎1至76歲，18宗於臨時檢測中心找出，10宗輸入個案、43宗本地感染，包括6宗涉及不明源頭感染，37宗與早前個案相關。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再增6間食肆曾有確診人士到訪，包括提供自助餐、放題的餐廳。

根據衞生防護中心資料，新增的6間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

九龍

  • 旺角　 兆萬中心　 極上帝王水產（28/12/2020　 #8901）
  • 新蒲崗　 利景工業大廈　 永發飲食中心（30/12/2020　 #8901）
  • 土瓜灣　 8度海逸酒店　 8度餐廳（01/01/2021　 #8933, 8940）
  • 樂富　樂富廣場　 名苑酒家（02/01/2021　 #8963）
  • 油塘　大本型　客家好棧（02/01/2021　 #9017）

新界

  • 青衣　 青衣城　 小王牛肉麵（30/12/2020　 #8898）

有關確診者居住的大廈，請前往【下一頁】

【同場加映】理大檢測6個產地兒童口罩　印尼口罩過濾率僅得12%

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

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責任編輯：黃泳欣

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