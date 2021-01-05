【新冠肺炎】新增6間食肆曾有確診者到訪　土瓜灣8度海逸餐廳及旺角極上帝王水產上榜

▲ 新增6間食肆曾有確診者到訪

本港第四波新冠肺炎疫情持續，昨日（4日）新增53宗確診個案，患者年齡介乎1至76歲，18宗於臨時檢測中心找出，10宗輸入個案、43宗本地感染，包括6宗涉及不明源頭感染，37宗與早前個案相關。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再增6間食肆曾有確診人士到訪，包括提供自助餐、放題的餐廳。

根據衞生防護中心資料，新增的6間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

九龍

旺角 兆萬中心 極上帝王水產（28/12/2020 #8901）

新蒲崗 利景工業大廈 永發飲食中心（30/12/2020 #8901）

土瓜灣 8度海逸酒店 8度餐廳（01/01/2021 #8933, 8940）

樂富 樂富廣場 名苑酒家（02/01/2021 #8963）

油塘 大本型 客家好棧（02/01/2021 #9017）

新界

青衣 青衣城 小王牛肉麵（30/12/2020 #8898）

有關確診者居住的大廈，請前往【下一頁】

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責任編輯：黃泳欣