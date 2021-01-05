【新冠肺炎】林鄭稱不認為需要達致「清零」才可放寬防疫措施　當局會採取有序逐步放寬政策

▲ 行政長官林鄭月娥。（林宇翔攝）

行政長官林鄭月娥今早（5日）行會前見記者，過去一段時間看到確診數字有下降趨勢，惟下降趨勢非常緩慢。她提到，去年12月是整個月的確診宗數達至新高有逾2500宗，雖近日疫情有緩和跡象，但達致「清零」目標仍有一段距離，故當局昨日亦宣布延長防疫措施至1月20日。她稱明白外防輸入方面措施非常嚴格，或者會導致港人不便，但希望市民了解。

抗疫一年，她感謝食物及衞生局局長陳肇始及其同事、衞生防護中心人員、醫院管理局的醫護人員、其他執法人員等。她又向抗疫間合作夥伴，包括四位專家顧問及其他專家教授、口罩製造商、承建商、私人化驗所等表示謝意。

檢測方面，她指出當局在11月下旬至今已完成超過160萬個檢測，找出3000宗確診個案；另透過立法向40多幢大廈發出強制檢測公告，完成約5萬個檢測，找出逾10宗確診個案。她又稱非常同意近日專家顧問提議追蹤緊密接觸者的緊密接觸者的建議，並指會調配更多人手包括警務處人員負責有關工作。

她指出，確診個案的追蹤工作是抗疫重要的一環，認為確診個案的緊密接觸者的追蹤可以做得更好，但有關工作需要確診者市民的參與及配合，當局亦會加派人手作追蹤工作。

被問到有關防疫措施已實施近一個月，當局會何時才決定放寬防疫措施，她稱不認為需要達致「清零」才可以放寬防疫措施，當局會採取有序逐步放寬，又指儘管近日確診個案有下降趨勢，但仍未放心可以放寬措施。

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記者：郭詩詩