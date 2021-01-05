車主被查車牌時會獲運輸署通知　林鄭月娥：相當合理的要求

▲ （林宇翔攝）

運輸署由1月2日起推出「發出車輛登記細節證明書」電郵通知服務，車主一經申請，當有人或機構申請查閱該車主名下車輛的證明書時，運輸署便會透過電郵通知車主。行政長官林鄭月娥今早（5日）行會前見記者，指「查冊」服務已存在一段很長的時間，其功能往往是有目的包括做買賣、特別的工作需要知道有關資料等，每個部門亦有特別的程序，但相信其功能不包括做調查式或起底式的工作，又強調並非指傳媒是進行有關工作。

她指出，過去一年有很多事情是因為經過「查冊」而取得部份資料，其資料其後被發放在社交媒體，令到被「查冊」的人士受到傷害的行為，故各個部門正就尊重「查冊」功能的同時，要考慮如何避免被查冊的人士的可能受到的傷害。

她認為運輸署在車主被查冊的時候，通知有關車主有關行為是非常合理：

都不是一個很過分的要求，而我認為是一個相當合理的要求，亦看不到與新聞自由通風報信有何關係。

香港記者協會早前表示，查核車牌登記是記者一貫的查證手法，以往不少關乎重大公眾利益的報道，均透過查核車牌及查冊方式揭露，促請政府在查核車牌資料的申報選項中，加入「傳媒報道」的用途，並豁免此類車輛查冊的通知車主安排。

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記者：郭詩詩