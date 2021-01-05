【移居星馬】移居新加坡11年再轉居馬來西亞　港女︰星洲是賺錢之地

▲ 居住在新加坡超過11年的Wendy，最近婚後與丈夫遷往檳城居住。

港人要移民，除了台灣，新加坡也是另一個不二之選，除了多華人聚居外，生活節奏亦與香港接近。當中Wendy居住在新加坡超過11年，最近婚後與丈夫遷往檳城居住。

今年31歲剛和男友新婚不久的Wendy，這一陣子因為新冠疫情關係移居了檳城，笑言剛在馬來西亞的檳城住了1個月的她（半個月接受隔離），對新加坡可以說是又愛又恨。

▲ Wendy在新加坡居住了11年，父親是當地居民，因為22歲才申請家屬簽證，而錯過了入藉機會。在疫情期間，和丈夫暫時移居檳城。（圖由受訪者提供）

11年的生活，縱使她還未正式入籍新加坡，但背後其實已經是半個新加坡人了，而Wendy移居新加坡的路程上可說是波折重重。

我本身是香港人，20歲前在愛爾蘭讀書，因為一次與男友分手，飛往新加坡抱著散心的心情探望關係不太密切的父親，誰知一住11年，在當地工作和生活起來，不過，我現在手持的仍是新加坡工作簽證S Pass（SP）的居留權。

新加坡移民可分為3個階段，分別是EP、PR，以及Citizenship。以投資或受僱方式申請新加坡工作簽證，則可以申請新加坡工作簽證Employment Pass（EP）的居留權工作證，又分是WP（Work Permit）、SP（S Pass）和EP（Empolyment Pass)。

滿足居留條件後，便可申請永久居民Permanent Resident（PR），取得新加坡永久居留權，進而申請新加坡籍Citizenship，儼如過三關的進程。

爸爸是當地公民，多年來，Wendy還未獲得一個真正的新加坡籍Citizenship，Wendy無奈地說：

20歲時到新加坡，過程中又回香港一陣子，其實21歲前可以用直系親屬資格申請入籍，但我到22歲才申請（必須要21歲前申請），就算的爸爸在新加坡居住了40多年，但結果打後的日子我都只能一直以SP身份居住。

▲ Wendy笑說檳城像南丫島般，生活很寫意，但始終賺錢的地方才是新加坡。（圖由受訪者提供）

持SP衍生的問題

一說到手持SP在新加坡生活多年的Wendy，語氣帶點無奈，但正好給有意準備移民新加坡的港人有個參考。

我一些朋友因為專才，不到兩年就得到PR，新加坡政府想吸納專業人士，其實我在美容retail界別工作，薪酬一點都不低，過去10年在新加坡工作，所得的薪金已經足可以購買一個單位，而且因為我得不到PR，一直想自己創業都感到困難。

除此以外，原來手持SP在當地做很多東西都不方便。Wendy補充：

「SP令當地社會有著很重的階級觀念，不是純粹的一個pass，甚至可以說是標註你的人生。SP又可分為P1、P2、P3，拿著SP，你不可以用自己的名字租屋（租房可以），你要找人合租、又或是額外要給多些按金，就算是小如向電訊公司申請一張電話卡都要多收按金，購買保險條款都與當地居民不同，費用較高。」

▲ 抗疫期間，Wendy說新加坡政府行動很快、很果斷，隨街可見有提供口罩發售的售賣機。（圖片法新社）

疫下獅城立推口罩零售機

不過，縱使Wendy感到心灰，但新加坡還是有它的好。

這裏小國寡民，但政策做得很好，就以疫情下的生活為例，在當地的居民由外國回國，市民只要花$2,000坡幣（港元約$11,700），政府就會安排大家入住4至5星的酒店進行14天隔離檢疫，住上兩星期都只是這個收費。 更重要的是當新加坡lock down時，政府更立即提供購買口罩的零售機，也在市面隨處可見，不像香港等了很久，政府才有一個像內褲似的口罩給市民。另一方面，lock down期間零售商戶是不需給租金業主。

▲ 交通工具網絡在新加坡很完善，地方雖小，但地鐵、巴士站很充裕，而且最方便當然是Grab和Uber的出現。（圖片法新社）

市區外圍房間 月租約$2,000港元

當然我還是很想念香港的一切，每次回港我都很開心，例如買衫，新加坡的服裝選擇就真的不值一提，但問題是做香港人很累，消費很高，例如吃晚飯，香港市區難找到一餐百元以下的吧﹗但新加坡有很多巴剎，可以找到很便宜的食店。 這裏城市規劃也不錯，Subway和巴士站分佈很廣，用Grab又方便快捷（Grab類似Uber），所以我個人認為在新加坡是賺錢的地方，現在居住在檳城則是生活的地方。新加坡的生活其實是很悶的，不像得香港又可以行山、生活多姿多采，但這裏生活可以用安穩來形容，沒有太多政治。

Wendy補充說：

其實在新加坡生活不難，當然懂得普通話和英語是基本條件，若你不懂英語，找一份餐廳侍應的工作不難，在當地350坡幣（港元約$2,050）就可以在市區外圍不遠處租到房間居住（有別於香港的劏房，面積比較大，居住人數白紙黑字註明），大家可以在easyroomate.com或網上的租屋群組都很容易找到。

▲ 待疫情過後，新加坡重新開關，Wendy和丈夫將會再搬回新加坡。（圖由受訪者提供）

嫁雞隨雞伴夫移居檳城

這個世紀疫情令全球陷入經濟不景氣，新加坡又怎會例外？Wendy工作於零售業自然亦不好過，當地少了遊客對她們的行業來說是致命的打擊。

在疫情期間再努力，所得的薪金少了很多，與其做『月光族』，倒不如索性將工作停下來和丈夫暫時移居檳城（丈夫是檳城人），希望日後可以新加坡和檳城兩邊走。

▲ 在香港很難找到百元以下的晚餐，Wendy說在新加坡就不難，三、四十元都有交易，圖為新加坡當地的巴剎。（圖片法新社）

Wendy表示，檳城在疫情下不算嚴重。

我暫時在這裏正式住了1個月（14日隔離），檳城給我的感覺很像南丫島，生活很悠閒，但談不上有很深厚的認識，所以我會在這期間在facebook開設『檳城人妻』群組，希望認識當地的香港人和華人。 至於未來會否回歸新加坡？答案當然會，畢竟我是獨生女，父親在新加坡定居，而希望遲一陣子以投資移民申請PR，但最大的問題是新加坡仍然處於封關狀態，大家試想想一個疫情愈少的地方自然更加不會想對外開關，我就是等它再開關的時候『回家』呢﹗

記者：何偉雄