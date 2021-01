【嫁到這世界邊端】謝茜嘉放閃宣布結婚　自揭摩洛哥老公背景：從此同哭同笑

▲ 謝茜嘉宣布與摩洛哥男友結婚。

以主持旅遊節目為人熟悉的商台高層及DJ謝茜嘉,早前傳出嫁往摩洛哥的消息。昨晚,謝茜嘉就在社交平台正式公布嫁摩洛哥男友的消息,留言:「我結婚啦!你們的祝福全在心中,而且非常感動。」

▲ 謝茜嘉宣布1月7日嫁摩洛哥男友。(Facebook圖片)

謝茜嘉一向對私人事保持低調,日前就有報導指她將與摩洛哥男友結婚,而她也在網上與大家分享喜悅,但由於疫情肆虐故無意大排筵席。

她昨晚在社交平台正式公布喜訊:「We laughed under the moon in the desert,從此同哭同笑。致鄉親父老,各路友好: 我結婚啦!疫情關係,今鋪堅係招呼唔到,唔打搞大家,平安至上,你們的祝福全在心中,而且非常感動。」

她又簡單介紹老公的背景:「我丈夫係摩洛哥人,溝通方法主要係用英文同身體語言(呢個必然啦),不過佢本人係講法文同埋個姓氏係阿拉伯文,Annouhi (直譯:阿嚕嘻),所以從此喜歡的話可以叫我阿太!」

【明星理財】林盛斌靠買樓賺到第一桶金 Bob結婚13年全靠愛妻管財:娶到個好老婆

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

她並分享一張結婚咭,上面寫有二人的婚期是1月7日,雖然未可以旅行度蜜月,但有一星期大假的她再笑希望聽眾會想念她。

摩洛哥男友來港求婚

謝茜嘉現年43歲,是旅遊達人。她曾為J2拍攝旅遊節目及為電台節目《西加航空》的主持。她曾暢遊多國,並表示最喜歡不丹、台灣及墨西哥的熱情。

近年她就在摩洛哥認識了男友,展開異地戀,摩洛哥男友更來到香港向謝茜嘉求婚。

【林美戀】林作裕美驚爆結婚 傳家中舉行婚禮林母未有出席

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

早前報導指謝茜嘉婚後有意離開商台,隨男友到摩洛哥定居並在當地做小生意。傳媒向謝茜嘉求證時,她亦沒有否認婚事。不過之後她在節目中表示男友任職建築業,暫時也未有打算離職商台。

近期,謝茜嘉也有在社交平台放閃,貼出數張與男友的合照,也有展示男友下廚相及在西貢郊外竹林的放閃合照。而她的婚訊傳出後獲不少圈中好友的讚好與祝福。

同場加映:鄭子誠劉倩怡專訪