【嫁到這世界邊端】謝茜嘉放閃宣布結婚　自揭摩洛哥老公背景：從此同哭同笑

▲ 謝茜嘉宣布與摩洛哥男友結婚。

以主持旅遊節目為人熟悉的商台高層及DJ謝茜嘉，早前傳出嫁往摩洛哥的消息。昨晚，謝茜嘉就在社交平台正式公布嫁摩洛哥男友的消息，留言：「我結婚啦！你們的祝福全在心中，而且非常感動。」

▲ 謝茜嘉宣布1月7日嫁摩洛哥男友。（Facebook圖片）

謝茜嘉一向對私人事保持低調，日前就有報導指她將與摩洛哥男友結婚，而她也在網上與大家分享喜悅，但由於疫情肆虐故無意大排筵席。

她昨晚在社交平台正式公布喜訊：「We laughed under the moon in the desert，從此同哭同笑。致鄉親父老，各路友好： 我結婚啦！疫情關係，今鋪堅係招呼唔到，唔打搞大家，平安至上，你們的祝福全在心中，而且非常感動。」

她又簡單介紹老公的背景：「我丈夫係摩洛哥人，溝通方法主要係用英文同身體語言（呢個必然啦），不過佢本人係講法文同埋個姓氏係阿拉伯文，Annouhi （直譯：阿嚕嘻），所以從此喜歡的話可以叫我阿太！」

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她並分享一張結婚咭，上面寫有二人的婚期是1月7日，雖然未可以旅行度蜜月，但有一星期大假的她再笑希望聽眾會想念她。

摩洛哥男友來港求婚

謝茜嘉現年43歲，是旅遊達人。她曾為J2拍攝旅遊節目及為電台節目《西加航空》的主持。她曾暢遊多國，並表示最喜歡不丹、台灣及墨西哥的熱情。

近年她就在摩洛哥認識了男友，展開異地戀，摩洛哥男友更來到香港向謝茜嘉求婚。

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早前報導指謝茜嘉婚後有意離開商台，隨男友到摩洛哥定居並在當地做小生意。傳媒向謝茜嘉求證時，她亦沒有否認婚事。不過之後她在節目中表示男友任職建築業，暫時也未有打算離職商台。

近期，謝茜嘉也有在社交平台放閃，貼出數張與男友的合照，也有展示男友下廚相及在西貢郊外竹林的放閃合照。而她的婚訊傳出後獲不少圈中好友的讚好與祝福。

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