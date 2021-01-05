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【恐怖意外】天水圍綠田園羊群疑受驚失控　4歲男童餵羊被快速猛撞倒地

親子 10:32 2021/01/05

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天水圍綠田園羊群疑受驚失控，快速猛撞倒4歲餵羊男童。

新冠肺炎疫情持續，康文署轄下遊樂設施及公園暫停開放，不少家長趁假日帶小朋友到農莊或郊外遊玩，親親大自然。日前，有一段長達13秒的影片在家長WhatsApp群組瘋傳，片中一名約4歲男童在餵羊時，羊隻疑失控快速撞向男童，男童隨即倒地，片段傳來男童的哭喊聲，非常驚嚇。有家長建議加設圍欄，「冇圍欄好危險！」

不少家長帶同小朋友到農莊或郊外遊玩。（天水圍綠田園Facebook圖片）

日前，在WhatsApp家長群組瘋傳一段長13秒的短片，有家長到訪天水圍綠田園後表示，

天水圍綠田園啲羊會撞小朋友㗎！你哋下次去要小心，我細仔撞到成個瞓低咗！

從片段可見，一名年約4歲的男童正在手持青草餵飼羊隻，但羊隻疑因受驚失控地猛撞向男童，男童隨即倒地大哭。

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多名小孩被羊隻撞倒  懷疑羊隻受驚

有家長續指，「連撞4個小朋友，一個7歲男仔撞到飛起，用角撞小朋友心口令佢瞓低，羊用隻腳再踏到小朋友大髀，嚇死人！」問及農莊的員工，員工指平日不多人會將羊隻放出來，詢問負責人時，員工只答不知道。及後有家長指，懷疑羊隻因被人多嚇驚，故失控撞向小朋友。

家長建議加設圍欄

對於兒子被羊隻撞倒，其媽媽在天水圍綠田園Facebook留言指，小朋友身體並無大礙，但建議加設圍欄控制人數，「冇圍欄好危險！」

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責任編輯︰王明芳

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