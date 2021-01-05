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【在家工作】公務員事務局宣布政府僱員 特別上班安排延長至1月20日

社會 10:27 2021/01/05

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本港新冠肺炎疫情持續，昨日（4日）新增53宗確診，43宗涉及本地感染，6宗源頭不明，37宗與其他個案相關。公務員事務局表示，因應本地疫情仍然非常嚴峻，政府有需要繼續採取措施，大幅減少社區的人流和社交接觸，阻止病毒在社區傳播。

局方今日（5日）宣布，政府僱員特別上班安排將會延長至1月20日。除了提供緊急和必須公共服務及參與抗疫的人員外，其他政府僱員繼續留在家中工作。政府會密切監察疫情的發展，1月20日前再檢視情況。

發言人表示，個別部門會就各項服務的最新安排，另行作出公布，因應疫情而須減少為市民提供公共服務，造成不便，希望市民理解，有需要的市民可盡量利用郵寄、投遞箱或網上服務等方法，以獲得所需服務。發言人亦提醒市民進入或身處任何政府大樓或辦事處時，必須一直佩戴口罩，並遵從相關部門實施的防疫措施，包括體溫檢測、使用「安心出行」流動應用程式和人流控制安排。

局方呼籲僱主按運作需要，盡量讓員工在家工作，以減少社區人流和社交接觸。

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記者：陳麗娜

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