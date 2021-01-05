【新冠疫苗】41歲女醫護接種輝瑞疫苗兩日後亡 家屬：她無任何健康問題

新冠肺炎疫情肆虐，新冠肺炎疫情全球肆虐，不少國家已開展新冠疫苗接種計劃，但輝瑞新冠疫苗疑似再出現副作用。葡萄牙北部波爾圖區一名41歲女醫護人員，接種第一劑輝瑞新冠疫苗後兩日死亡，暫時未能確定死因，其家屬稱，該女醫護沒有任何健康問題。

綜合外媒報道，41歲女醫護人員阿塞維多（Sonia Acevedo）是兩孩之母，她在波多的葡萄牙腫瘤研究中心工作，上周三（12月30日）她與同院另外537名醫護，一起接種首劑輝瑞和德國生物科技BioNTech的疫苗，她接種後數小時沒出現不良反應。

但48小時後，元旦當天早上，女醫護的伴侶發現她倒臥家中床上，立即報警。救援人員到場後曾搶救，已回天乏術。

院方的聲明指，該院已有逾500名醫護接種疫苗，對於發生這樣的事故感到遺憾，也向阿塞維多的家人致以慰問。

其父之後向當地媒體表示，女兒沒有任何健康問題，沒有疾病或其他併發症。當局會於周一（4日） 為她驗屍，盼能釐清死因。

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責任編輯：羅嘉欣