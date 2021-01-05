【孝順仔】姜濤父親中風入院　姜B代爸爸報平安：身體已經逐漸恢復

▲ 除夕透露父親因中風入院，姜濤新年報平安：「已逐漸恢復。」

組合MIRROR成員姜濤經過元旦日的《叱咤樂壇頒獎典禮》獲得「我最喜愛男歌手」後，成為網上「洗板」熱話。事業順遂的姜濤，但在家庭方面，他的父親在去年底卻突然中風入院，令姜濤擔憂不已。

幸好經常休養後，姜爸爸的身體逐漸康復，姜濤昨晚（1月4日）在IG代父向大家報平安。

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▲ 姜濤父親去年底因中風入院。（instagram圖片）

姜濤父親中風

出道兩年便成為人氣歌星的姜濤，一直以來只見他提起照顧其起居飲食的媽媽，於剛過去的除夕夜，姜濤首次提起姜爸爸的身份，原來他的廚師爸爸不幸中風，被送往醫院治理。

擔心爸爸的姜濤見到對方的病況，以及媽媽傷心無助的一刻，令他決意擔起照顧一家人的重擔：「爸你以後也不用上班了，錢我來賺就好。以後你就好好休息，而且你不用感到慚愧，你工作了大半輩子了。現在可以很驕傲的跟大家說，你是我爸。」

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▲ 姜濤昨晚在IG報平安。（instagram圖片）

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當晚姜濤還要出席《叱咤樂壇頒獎典禮》，在台上獲主持之一的林海峰祝福，希望其父早日康復。

對於自己獲得「我最喜愛男歌手」感到驚訝的姜濤，在台上回過神來後，都希望能夠把自己的運氣分一點給父親，望其身體健康。

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在昨晚（1月4日），姜濤在IG發放一張在《叱咤樂壇頒獎典禮》後台自拍照，向大眾報平安：「謝謝大家最近的關心，爸爸的身體已經逐漸恢復中了，希望大家都能好好保重身體。」粉絲們見狀都留言送上祝福，希望姜濤與父母保重、身體健康。

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