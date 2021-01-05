【新冠肺炎】內地現「1傳33」超級傳播鏈 患者接受11次檢測才確診

▲ 遼寧大連延長隔離期至21日

遼寧省大連市疫情持續，近期新增80宗確診個案，並出現「1傳33」的超級傳播鏈。大連市政府昨日（4日）表示，有患者接受11次檢測後才確診，亦有地區經過6輪檢測仍新增確診個案。當局決定將隔離期由14日延長至21日。

據《新華社》報道，大連市政府表示，基於是次疫情潛伏期長、傳播速度快、涉及場景多等特點，若只機械地執行原本的14天居家隔離標準，不確定性較大，會為防疫帶來隱患。因此，當局決定對居家隔離及集中隔離人士實行「14+7」管控措施。

另外，日前一名金姓患者在發病前參加11人的家庭聚會，後來導致其餘10人染疫。其後，該患者的家庭成員因日常接觸或環境暴露而受感染。至1月3日零時零分，金姓患者已傳染33人，其中12人為無症狀患者。

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大連市政府指，部份隔離對象所在的區域，因之前尚未出現確診病例，並無進行居家隔離，直至後來發現確診病例後，才開始隔離，在這兩段時間內，他們可自由活動，有接觸病毒的可能。所以，當局指出，居家隔離的開始時間應從落實「人不出戶」管控之日計起，實施「14+7」管控措施，期間安排4次核酸檢測（第1、7、13、20天），4次檢測均呈現陰性才可解除居家隔離。

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責任編輯：羅嘉欣