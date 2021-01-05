【12港人案】守法人士毋須擔心司法制度不同　林鄭月娥：政府不能強迫市民到大灣區發展

▲ （林宇翔攝）

12名港人偷越邊境案，其中10人在深圳鹽田法院被判監禁7個月至3年，2名未成涉案港人則不予起訴，已移交香港警方。行政長官林鄭月娥表示，已多次就有關事件作出回應，強調他們涉嫌違反嚴重罪行，甚至有組織性畏罪潛逃，個案仍在司法階段，不作詳細評論。

她指，每個地方的司法制度當然會有不同，否則不用談「一國兩制」，香港是普通法制度，與內地法制不同，所以每位人士包括移民人士等，都要考慮當地的司法制度和系統，若屬守法人士就毋須擔心。

林鄭月娥又稱，到大灣區發展屬個人意願，特區政府不能強迫市民到大灣區發展，而事實是不少企業和市民比政府走得更快，當看到大灣區的契機，早於政府有任何計劃綱要已於內地城市發展，不排除稍後安排在內地城市發展的港人港企向大眾交代發展情況。

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記者：陳子謙