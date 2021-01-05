【琴姐離世】深夜重播《溏心風暴之家好月圓》紀念李香琴　「嫲嫲」琴姐經典金句永留心中

▲ 資深演員琴姐李香琴昨天（4日）離世，TVB重播《溏心風暴之家好月圓》紀念琴姐。

資深演員琴姐李香琴昨天（4日）離世，曾拍攝多部作品的李香琴曾為觀眾帶來不少精彩的影視作品，令人留下深刻印象。TVB為紀念李香琴，將於本周五起重播琴姐有份演出的經典劇集《溏心風暴之家好月圓》，讓觀眾懷念她。

【琴姐離世】李香琴病逝享年88歲 去年12月起身體狀況惡化

TVB昨天發文寫道：

資深演員李香琴今（4日）離世，無綫電視深表惋惜，

助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲已聯絡其家人致以深切慰問，亦會盡力協助其家人，提供適切協助。

李香琴1972年首度加盟無綫，早年於長壽節目《歡樂今宵》演出，大受歡迎,為廣大觀衆帶來無窮歡樂。

琴姐先後參與拍攝無綫數十部電視劇，形象鮮明，演技出衆，當中以2008年參演《溏心風暴之家好月圓》，

飾演佘君麗"嫲嫲"角色，其精湛演技，深入民心，口頭禪"唔駛驚,嫲嫲喺大廳"，在觀眾腦海中留下深刻印象。

2011年於《萬千星輝頒獎典禮》中，獲頒發「萬千光輝演藝人大獎」，演技備受肯定。



TVB表示：「為悼念李香琴逝世，翡翠台晚上11時55分第三線劇時段將作特別安排，周五 （8日）晚起將重播《溏心風暴之家好月圓》，首三天即周五（8日）、周六（9日）及周日（10日）晚連續播映兩集,而由下周一（11日）起，則回復周一至日每晚播一集。」

琴姐在《家好月圓》有多幕經典演出，一齊重溫重點劇情：

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《家好月圓》是08年TVB重頭製作，陣容強勁，集合陳豪、林峯、黃宗澤、李司棋、夏雨、米雪、關菊英及鍾嘉欣、李香琴、楊怡、徐子珊、陳法拉、黎耀祥、阮兆祥、黎諾懿、温家恆及周驄多不同年代演員。

承接姊妹作《溏心風暴》氣勢，共40集劇平均收視為50點，相當厲害，當年順利成為全年收視冠軍。

劇中人物角色關係糾纏，點圖看溫經典劇情：

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《家好月圓》經典金句不少

李香琴在《溏心風暴之家好月圓》演嫲嫲一角，更是深入民心，劇中留下不少經典金句，其中當中對白：「唔使驚，嫲嫲喺大廳。」至今為人津津樂道。

同場加映：鍾志光專訪