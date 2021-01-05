【檢疫手帶】 海上漂流2至3個星期 香港「居安抗疫」手帶驚現台灣花蓮七星潭

▲ 海上漂流2至3個星期，香港「居安抗疫」手帶驚現台灣花蓮七星潭。

政府早前因應疫情推出「居安抗疫」檢疫手帶，以方便監察受檢疫人士是否遵守規定。惟香港檢疫手帶驚現台灣花蓮海邊，有環保團體稱，該檢疫手帶已經歷了兩到三個星期的海上漂流，質疑當局對醫療廢物可用完即棄。

facebook專頁「海印 Ocean Stamps」昨（4日） 發帖稱，

當你看到這一個手帶時，他已經歷了兩到三個星期的海上漂流，來到台灣花蓮的七星潭。

帖文稱，沒有人知道手帶的主人在哪，只知道這是香港政府給予隔離人士的一個手帶，更沒有人了解為甚麼手帶會來到七星潭的海邊。帖文質疑，手帶竟會去到七星潭的海邊，冀望大家去監察香港各部門是如何處理醫療廢棄物。

帖文一出引起網民熱議，大批網民直斥荒謬、離譜，質疑手帶會漂到台灣，擔心還有更多醫療廢物漂到各地，「當你看到一條、肯定有萬條你看不到！」

政府資訊科技總監辦公室發言人接受傳媒查詢時表示，現時大部分手帶均是即棄電子手帶，受檢疫人士在完成檢疫期後，可自行解除流動應用程式及剪下手環，免卻回收安排。

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責任編輯：羅嘉欣