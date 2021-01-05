【偷食慣犯】ERROR保錡被爆多次出軌　正印Carrie：最低微的尊重也沒有

▲ 保錡被指是偷食慣犯。

ERROR成員保錡被Carrie指一腳踏兩船，偷食宅男女神沙津張沛樂，保錡卻否認出軌，稱與Carrie已分手，令二人關係出現「羅生門」。

不過正印Carrie在社交媒體長文剖白心情，更向媒體公開對話，有不少自稱知情人士也向正印Carrie報料，指保錡已多次對感情不忠。

正印Carrie撰長剖白心聲，她指：「走在一起兩年多，大家年、想法相近，一直以彼此將來為前題認真交往，昨晚深夜看到新聞，一直無眠。想不到2021只開始了數天，我的生活就發生了翻天覆地的轉變，『被分手』。」

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▲ 被分手正印Carrie。（IG圖片）

保錡被指常撩女仔

Carrie表示一直有人告訴她，男友保錡一直花弗，但她仍為男友：「同在這行業工作的我倆一直很有默契，尤其是你，大家都知道你得來不易的機會，現在必需要抓緊，盡力全衝，所以就算我一直很沒安全感。」

她再逐步指：「IG看到你跟其他女孩flirting，朋友告訴我你對待感情好輕佻，我都告訴自己你是為工作或不經意營造出令人誤會的感覺。」

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Carrie續指：「數週前開始你變很好冷淡，我以為因為大家工作忙，又擔心是不是因為我未能出席你家人的飯聚所以你在生氣？完成了排山倒海的工作之後，我挑選了一枝你喜歡的結他，準備十二月送你作聖誕禮物。兩年來的交往，竟然換不到正面說的一句分手，是最低微的尊重也沒有。」

▲ 被指受騙而成為第三者的沙津。

多人報料力數保錡

「被分手」的正印Carrie接受傳媒訪問時，公開與保錡的對話。

二人最後對話是2020年11月中，當中並未提及分手，而在與沙律拍拖事件曝光後，保錡瘋狂向Carrie道歉，但她表示拒絕原諒。

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也有知情人士向正印Carrie表示曾見保錡帶另一個女生回家，有自稱是保錡前度的人告訴正印Carrie早日忘記保錡，指對方是偷食慣犯。

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