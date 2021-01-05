【全民造星】《造星II》吳啟洋+曾比特同步簽約　環球逆市打造四組新星

▲ 《全民造星II》三位參選者組男子組合。

《全民造星II》的冠軍吳啟洋早前宣布組成男子唱組合PIX3L，另外，同屆參選者Mike曾比特亦齊齊加入新公司環球，加上同公司組合石山街和Gary趙浚承，致力培育下一代新星！

個性跳唱組合PIX3L（讀音Pixel），成員包括吳啟洋（Phoebus 24歲)，葉振弘（Marco 20歲）及歐鎮灝（George 22歲），平均年龄22歲，均出身自ViuTV的真人選秀節目《全民造星II》。

其中勇奪冠軍寶座的Phoebus，近日以師兄身份亮相《全民造星III總決賽》，擔任嘉賓跟姜濤又唱又跳炒熱現場氣氛，展現跳唱實力！

▲ Mike曾參加《全民造星II》

PIX3L加盟環球大家庭後的首支派台歌《 Braceless》，展示3子經過選秀比賽後的閱歷，以強烈視覺觀感大膽呈現活出自己的境界。

▲ 趙浚承。

另外，27歲的環球新人Mike曾比特，早年參加《全民造星II》而為人所認識。《造星II》時因得到導師Eric Kwok（郭偉亮）賞識，並由Eric引薦入環球。一直視Eric為恩師的Mike表示，在《全民造星II》期間因病失準，被評判批評，及後得到Eric為他平反令他非常感動！擅長唱悲情歌的Mike即將推出首支主打歌《我不如》。

▲ 二人組合石山街。

而環球今年亦會力捧新人組合石山街（由男成員Marstn及女成員Yeung Tung組成），以及從新出發的Gary趙浚承。