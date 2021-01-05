【醫院群組】瑪嘉烈醫院病房2醫護3病人染疫　醫管局今商討或為日間病房病人檢測

▲ 瑪嘉烈醫院日間病房一名曾經接受治療的病人，確診感染新冠肺炎，其後共有4名醫護和病人初步確診。（資料圖片）

瑪嘉烈醫院日間病房（EG病房）一名曾經接受治療的病人，確診感染新冠肺炎，其後共有4名醫護和病人初步確診。瑪嘉烈醫院副行政總監黃立己透露，醫管局中央感染控制委員會，今日將開會研究擴大檢測範圍，可能考慮為日間病房病人檢測，以及可能定期為醫護人員檢測。

黃立己今早（5日）在一個電台節目稱，確診病人患有骨髓瘤，抵抗力較低，發燒很常見，入院時醫生曾探熱發現她有輕微發燒，檢測後發現肺部正常，之後再探熱時體溫已經回復正常，但謹慎起見安排她在獨立的位置，周圍設有隔板，日間病房已有特別安排，為相關病人治療，但病人病毒量比較高，有機會在進食時除下口罩，令病毒散播。

黃立己續指，經專家建議後，醫院將來面對同一情況時，會把發燒的病人獨立地在負壓病房中治療，若病人時間充裕，可等病人的檢測報告結果得出後，才安排治療。他指，院方經一事長一智，日後會遵守上述建議，又稱即使近來疫情嚴峻，負壓病房可能供不應求，但醫院仍有監察病房處理低燒病人。

他補充，日間病房每日約有數十名病人進出，涉事病房主要進出的為血液科病人，其他內科有人亦有機會到訪，進行化療、輸血、抽骨髓等，逗留時間約1小時至大半日不等。

黃立己又表示，目前會為所有普通病房留院病人進行核酸檢測，但日間病房病人逗留時間短，未有檢測結果後病人已經出院，故沒有為日間病房病人檢測。醫管局中央感染控制委員會，今日將開會研究擴大檢測範圍，可能考慮為日間病房病人檢測，以及可能定期為醫護人員檢測。

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記者：陳麗娜