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【驚險打卡】為打卡讓小朋友獨站石天窗 行山客目擊：小朋友幾乎喊咁濟

親子 11:46 2021/01/05

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 萬千星輝頒獎典禮 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

日前有行山客路經黃牛山「打卡位」石天窗時，看到驚險一幕，有家長將小朋友獨自放上石窗中拍照。

位於沙田的黃牛山，是近年行山熱點。日前有行山客路經「打卡位」石天窗時，看到驚險一幕，有家長將小朋友獨自放上石窗中拍照，期間小朋友不斷叫「好驚」，令行山客感不安。

行山客事後於Facebook群組「香港行山路綫及資訊谷」發文，並上傳圖片。行山客指相中小朋友估計只有約6至8歲，家長把他獨自放到石天窗，再替他拍照。期間小朋友不斷叫「好驚」，幾乎哭出來。

聽到小朋友的叫喊，行山客指「令人幾不安」，同時也疑惑，家長是否需要為求打卡，做到此地步。

當下行山客並沒有向家長反映，認為有可能是家長給小孩的挑戰，或在家長眼中，小朋友有能力接受石天窗所處的高度。

帖文引來網民熱議，不少網民認為家長為「呃like」，罔顧小朋友安全，「都冇諗過小朋友嚇一嚇差錯腳好危險」、「如果小朋友唔想影，唔好夾硬嚟」、「又一生仔要考牌系列」、「分分鐘害死佢」。

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責任編輯：王明芳

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