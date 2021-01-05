【空中放屁】機長空中不停放臭屁 副機長不敢投訴佯裝肚痛逃離毒氣室

▲ 機長空中不停放臭屁，副機長不敢投訴佯裝肚痛逃離毒氣室。

新一年，從歡笑開始。

真人真事。某乘客向航空公司作出投訴：「××航空，你們必須修改機艙服務員的守則。你的員工向我放屁，請回應。」如果你是管理層，你會如何處理這個投訴？會否說：「何須回應此等無聊投訴？」

有些航空公司確實「睬你都傻」，只回以「謝謝你的意見」；但有些把「乘客永遠是對的」奉為金科玉律的航空公司，則會非常認真地處理每一個投訴。

腦筋急轉彎的機艙服務員，得悉有乘客作出上述投訴後，踴躍地為管理層作出建議：

「感謝閣下來信。由於蒐集物證需時，容後回覆。」

「機艙服務員跟所有乘客一樣，在天上或地上也會放屁。」

「恭喜你！經敝公司員工測試後，閣下的嗅覺正常，代表你沒有感染新冠肺炎而失去嗅覺。」

「很抱歉對閣下造成困擾。可否提供任何不放屁的良方？」

「機艙服務員作出此舉，是為了確保乘客在機上時刻戴上口罩，並把口罩正確地覆蓋口和鼻。如閣下嗅到臭味，請把口罩重新戴好。」

「此乃航空公司為答謝乘客而提供的一項新冠肺炎快測服務，費用全免，敬請笑納。」

想起了另一個關於空中放屁的故事。某次飛行，副機長在當值期間，頻密出入駕駛艙使用洗手間。根據飛行條例，在航程中的任何時段，駕駛艙內必須最少有兩個人；換言之，每當副機長離開駕駛艙，便要換一位機艙服務員進內。沒多久，大家便明白真相。原來，當天機長不停放臭屁，副機長不敢投訴，但實在受不了，惟有佯裝自己鬧肚子，逃離毒氣室。

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全文刊於《經濟日報》