去年底強烈寒潮襲港見8.1度低溫　12月雨量僅及正常值6%

▲ 12月底本港天氣寒冷，曾錄入冬以來最低溫。（資料圖片）

天文台回顧去年12月天氣情況，指該月平均氣溫18.1度，較正常值17.9度高0.2度。同時遠較正常少雨，全月只錄得雨量1.5毫米，約為正常值26.8毫米的6%。至於2020年總雨量2395毫米，與全年正常值2398.5毫米相若。



受一股強烈冬季季候風影響，12月14日至17日本港天氣顯著較涼。在乾燥冬季季候風補充影響下，12月18日至21日本港天氣大致天晴和乾燥，19至20日早上天氣寒冷。

及至聖誕日，本港雲量較多，初時有幾陣微雨及薄霧。受一股較乾燥的偏東氣流影響，12月26日至29日本港普遍天晴，日間天氣和暖和乾燥。在陽光充沛情況下，12月27日及29日下午香港天文台錄得的氣溫上升至全月最高的24.5度。



與此同時，一道冷鋒12月29日晚間橫過華南。受相關的強烈寒潮影響，12月30日本港風勢頗大，並顯著轉冷。本港除夕天氣寒冷，風勢頗大和非常乾燥，當天早上香港天文台錄得的氣溫下降至全月最低的8.1度，而大帽山的氣溫更跌至零下1.2度。

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責任編輯：吳卓峰