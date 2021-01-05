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【意外播毒】美國急症室44名醫護集體感染　疑聖誕老人充氣服內風扇致氣霧化播毒

健康 13:41 2021/01/05

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急症室44名醫護集體感染，疑因染疫者著聖誕老人充氣服，其風扇致氣霧化播毒。

全球新冠肺炎疫情持續，美國加州一間醫院近日爆發集體感染，44名急症室醫護人員確診。院方懷疑是次事件，與聖誕節當日一名確診染疫的職員，身穿充氣聖誕老人服到急症室有關。

據《CBS》報道，美國加州Kaiser Permanente San Jose Medical Center於20年12月27日起，接連有急症室醫護人員確診，目前達44人。據院方懷疑，事件是由於一名職員於12月25日穿著充氣聖誕老人服到急症室，為同事加油打氣，隨後該名職員確診。

院方表示，如真的因而發生感染，很無辜也是意外。因為該名穿著充氣聖誕老人服的職員當時沒有任何染疫症狀，只是希望在極度緊張的時期，振奮大家。

加州大學伯克利分校的流行病學教授Dr. Art Reingold認為，假如穿著充氣服的人確診，充氣服內的風扇有機會增加在密閉空間的傳播風險。

這明顯是不幸的事故。如該確診者有咳嗽、噴嚏或說話，都有機會將病毒帶到空氣，而不會傳播得很遠。不過充氣服內風扇所產生的壓力，或會導致氣霧化播毒。

所有確診員工目前都已經在家隔離，防疫當局也針對這些染疫職員進行追蹤，並調查詳細的密切接觸者。目前，醫院急診室已進行深層清潔，繼續開放。

同場加映：漂白水1：99不是用瓶蓋量度　善用餵藥針筒及飲品膠樽正確稀釋漂白水

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責任編輯：羅嘉欣

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