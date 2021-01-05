【三度延期】周杰倫演唱會再改期 8月由迪士尼移師中環海濱 娛樂 12:08 2021/01/05 分享： 熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 萬千星輝頒獎典禮 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠 ▲ 周杰倫演唱再度改期。 台灣天王周杰倫原定19年12月來港開演唱會慶祝入行20年，後因疫情及各種因素，改期至2021年4月舉行，但因第4波疫情持續，故主辦商再度宣布三度改期。 主辦商原指受疫情影響，故周杰倫個唱改期至2021年4月，昨日再度宣布改期，公布個唱地點由最先的迪士尼，改於中環海濱活動空間進行。 演唱會暫時訂於8月20、21、22、27、28及29日舉行，已經購票的觀眾可到官方網站進行換票。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【天王豪宅】周杰倫半夜彈琴不怕鄰居投訴 周董逾億元台北豪宅擁360度無敵天台【多圖】 15:47 2020/09/21 【天王豪宅】周杰倫半夜彈琴不怕鄰居投訴 周董逾億元台北豪宅擁360度無敵天台【多圖】 【愛妻心切】周杰倫細心為昆凌P走微隆小腹 好友PO出原圖流出揭昆凌疑有喜 17:09 2021/01/02 【愛妻心切】周杰倫細心為昆凌P走微隆小腹 好友PO出原圖流出揭昆凌疑有喜 【明星減肥】《今際之國》三吉彩花長期保持100磅 型格女神靠一款湯水保苗條【內附減肥法】 18:11 2020/12/27 【明星減肥】《今際之國》三吉彩花長期保持100磅 型格女神靠一款湯水保苗條【內附減肥法】 周杰倫 演唱會 疫情 中環