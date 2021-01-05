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【三度延期】周杰倫演唱會再改期　8月由迪士尼移師中環海濱

娛樂 12:08 2021/01/05

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周杰倫演唱再度改期。

台灣天王周杰倫原定19年12月來港開演唱會慶祝入行20年，後因疫情及各種因素，改期至2021年4月舉行，但因第4波疫情持續，故主辦商再度宣布三度改期。

主辦商原指受疫情影響，故周杰倫個唱改期至2021年4月，昨日再度宣布改期，公布個唱地點由最先的迪士尼，改於中環海濱活動空間進行。

演唱會暫時訂於8月20、21、22、27、28及29日舉行，已經購票的觀眾可到官方網站進行換票。

撰文 : TOPick柴犬出動

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