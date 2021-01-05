【無品乘客】自私男女搭巴士無戴好口罩　車長勸喻反被舉中指人身攻擊

▲ 自私男女搭巴士無戴好口罩，車長勸喻反被舉中指人身攻擊。

新冠肺炎疫情持續，為己為人，市民都應做好防疫措施。近日網上流傳一則片段，一對男女乘搭昂坪巴士期間因未有戴好口罩被車長出言勸喻，惟兩人屢勸不聽，女子更向車長作出人身攻擊，男子甚至一度舉中指，全車乘客被逼呆等，最終車長要報警處理。

該片段長達5分50秒，從片中可見，一對男女結伴坐於巴士最後一排，他們的口罩未有覆蓋鼻子。拍片男子上前要求他們戴好，並表示可以向兩人提供口罩。女子隨即反問「你係邊位？」，拍片者指自己是車長，依公司和法例規定，要求乘客戴好口罩，否則會趕兩人下車。

不過，女子卻不願合作，並反駁，「我唔係唔戴口罩喎‥‥‥勁搞笑喎，咁我個口罩係戴（緊）吖嘛！」，車長要求該名女子予以尊重，但對方卻作出人身攻擊：

你尊重下你自己個腦先啦！你知唔知你自己講緊啲乜嘢呀？你著好件衫好冇呀？你可唔可以唔好咁醜樣呀？可唔可以唔好出街呀？

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

女子的態度及行為引起其他乘客不滿，多名乘客出言指責她應戴好口罩，不要阻礙其他乘客，並要求她落車。而罵戰期間全程一言不發的男子，此時突然拍掌，其後車長表示報警處理，其他乘客則繼續指責女子，她怒稱：

個口罩太大呀，關我咩事呀！遲啲係咪要整容去戴口罩呀我？

期間男子突然舉起中指，女子反問車長及乘客「有無睇過條法例點講」，車長及乘客隨即一人一句說出有關法例。惟直至片尾，兩人均未有戴好口罩。

警方表示，接獲昂坪路一輛23號巴士的乘客報案，指一對情侶沒有戴好口罩，警員到場後，涉案29歲女子報稱血糖低不適，要拉低口罩。警方原本將案件列「糾紛」及「有人不適」，但經調查後，懷疑有人違反《預防及控制疾病條例》，交由大嶼南分區跟進。

警方提醒，市民應顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。 據報道指，警方正向拍片者及目擊證人，跟進片段進行蒐證，稍後會採取行動，追究不戴妥口罩之違法行為，不排除向各人發予5000元定額罰款通知書。

根據第599I章《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》，乘客在公共交通工具上及港鐵已付車費區域須一直佩戴口罩，而口罩須覆蓋其口和鼻，並使口罩貼著其鼻、下頦和臉頰。條例又指，如發現有乘客違反條例，警務人員或該交通工具的司機均有權要該人離開車廂。

同場加映：【活得健康啲】理大檢測6個產地兒童口罩 印尼口罩過濾率僅得12%

理工大學為TOPick實測6款來自不同國家的兒童口罩，分別模擬在一般呼吸及深呼吸之下的粒子穿透率，結果發現其中兩款遠遠不達所標示的水平。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12（128GB）：bit.ly/36yXkmI

責任編輯：羅嘉欣