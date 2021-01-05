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【野蠻新娘】準新娘定37項「姊妹條約」怕伴娘搶鏡　禁肥3KG月儲388元做人情

親子 14:33 2021/01/05

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 萬千星輝頒獎典禮 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

美國一名準新娘定下「姊妹條約」，列出37項條文嚴限姊妹的外觀及言行舉止等。

每個女孩都渴望有個完美婚禮，但過份的要求會為別人增添壓力。美國一名準新娘對自己的婚禮非常嚴苛，要求10名伴娘簽下「姊妹條約」，當中列出37項條款，除規定服裝及妝容外，還禁止變胖超過3公斤、不能懷孕、不能與婚禮上的男性發展，每月還要儲388港元做人情等，引起網民熱議。

據英國《鏡報》報道，美國一名「哥斯拉新娘」（Bridezilla）為了舉辦心目中的完美婚禮，為10名伴娘擬定了「姊妹條約」，禁止伴娘在外貌及言行上，試圖搶鏡過新娘，而且不能試圖改變新娘任何決定，例如「我會全力支持新娘選擇的一切」、「只能染黑髮或深棕髮色」等。

準新娘又不准伴娘變肥超過3公斤、不准懷孕及帶孩子出席婚禮，以免麻煩；她亦禁止伴娘們在婚禮上與任何男性發展，希望伴娘能專心陪伴自己。

她又言自己性格專橫，要伴娘理解，並承諾不會惹怒新娘。最後她以友誼威脅要求她們簽署，不想遵守可以拒簽，彼此還有朋友做，一旦簽署後反悔就會絕交！

準新娘將該份「姊妹條約」上載至Facebook，讓其他準新娘參考，還表示10名伴娘中，至今有6人願意簽署。網民一面倒留言批評太苛刻，「我有沒有看錯？真的很荒謬！」、「新郎快逃啊！」。

點擊圖片即睇全部37項「姊妹條文」︰

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責任編輯︰林綺玲

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