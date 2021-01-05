【生活智慧】網紅無睇標籤錯將LV披肩放洗衣機　洗完$5800披肩變地布

▲ 網紅無睇標籤錯將LV披肩放洗衣機，清洗後變地布。

很多女士都愛買名牌時裝，要持久耐用一定要懂得保養清洗秘訣！台灣一名擁87萬Followers的IG美女網紅錯手將$5800的LV披肩放入洗衣機清洗及烘乾，拿出來後驚變一條地布！

台灣IG女神元元（吳婕安）被台灣網民封為「呆萌系女神」，不時有大頭蝦的事件發生。近日她錯手把價值$5800港元的灰色LV披肩丟進洗衣機，洗完卻變得面目全非。

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元元指因近日天氣轉冷，她一手把所有冬天圍巾都拿去機洗，沒想到原來LV披肩夾在其他圍巾中。怎料洗完卻變得面目全非，根本認不出原樣，她事後心痛地說：

最近天氣變冷....

把冬天圍巾都拿去洗

結果打開洗衣機找不到我這條LV披巾

看到一團不明物體.....

看標籤才發現是我的這條披巾

我人生第一條買過最貴的披巾想說冬天終於可以圍了....還沒圍到就變成這樣（天大打擊.....

這件事要告訴大家不要亂烘昂貴的東西

我心真的好痛 #烘衣服多年第一次悲劇

不少網民都問元元，是否看不懂衣服標籤導致悲劇發生，她難過地說：「直接丟去洗。」

究竟各種衣物標籤符號代表甚麼意思？點擊以下大圖即睇：

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元元（吳婕安）擁有甜美外貌和魔鬼身材，在IG上有高人氣，擁87萬Followers，被台灣網民封為「呆萌系女神」。她不時拍攝時裝穿搭美照上載IG，其中亦有不少名牌穿搭：

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責任編輯：羅嘉欣