【燕雲台】竇驍由髮型屋學徒到億萬準駙馬　何超蓮男友曾1天打3份工賺學費

▲ 竇驍在《燕雲台》與唐嫣相愛不能愛。

TVB在昨晚（1月4日）起播出由佘詩曼、唐嫣及竇驍主演以蕭燕燕傳奇一生為內容的劇集《燕雲台》。此劇早於去年11月已在內地播映完畢，劇中韓德讓（竇驍飾）與蕭燕燕（唐嫣飾）自幼青梅竹馬，早訂終身，可惜命運弄人，二人各自成婚，兜轉後才在一起。

▲ 竇驍在《燕雲台》演韓德讓。（劇照）

何超蓮男友竇驍

竇驍在《燕雲台》戲分甚重，憑俊朗外表及演技成功吸引觀眾。

戲外，竇驍是賭王何鴻燊三房千金何超蓮的男朋友，二人自2019年中被拍到在電梯熱吻後大方認愛，之後更不時一同出席活動，又會在網上互動及貼情侶照晒恩愛。網民亦對這一對非常受落，令二人都人氣急升。

何超蓮是何家千金，家世顯赫無人不知，至於竇驍出身小康之家，可是他在10歲時隨家人移民加拿大時，由於初到當地後，家人未趕得及把財產放入銀行卻被盜光，竇驍一家變成貧苦家庭。

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竇驍1天打3份工

當時，竇驍媽媽因學歷不足，未能找到較好的工作，要重新上學考文憑。

竇驍亦非常懂事堅強，為減輕家中負擔交學費，他1天打3份工：髮型屋學徒、夜市中的舞台燈光師及餐廳洗菜。

之後，竇驍本打算往英國讀書，攻讀髮型設計和化妝。後來受朋友影響參加了加拿大的一個比賽奪冠，才有了想成為演員的目標，於是在2008年回流中國內地考北京電影學院表演系。

▲ 竇驍2019年公開與何超蓮的戀情。（微博圖片）

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演張藝謀作品出道

2010年，當時仍在唸書的竇驍，因主演由張藝謀執導的電影《山楂樹之戀》成名，正式開展演員之路。不過，竇驍就曾透露在《山楂樹之戀》劇組試鏡時，因去了10次試鏡，車費共要240元，對當時的他是很大的負擔，故他為了試鏡，經常不吃早餐，午餐也只吃6元的粉絲湯。

幸好，他憑藉個人努力慢慢向上爬，《山楂樹之戀》後也出演了不同的電影，至2017年再憑劇集《楚喬傳》人氣攀升。

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竇驍的家境普通，憑努力由電影捱上劇集最男主角之位，而富家千金何超蓮並不介意對方出身，反而大方與男友晒恩愛。

早前賭王離世時，竇驍也有出席幫忙打點，又被發現來港時進駐三太的住所，何家女婿的地位似乎已非常穩妥。

另一邊廂，何超蓮也有隨竇驍回老鄉西安及往加拿大見家長，融入對方家中，難怪網民都想二人儘快拉埋天窗！

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