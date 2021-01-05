【防疫措施】陳肇始稱有需要會探討收緊私人和家庭聚會　籲市民避免參與跨家庭聚會

▲ （梁偉榮攝）

本港新冠肺炎疫情持續，政府昨日（4日）宣布2人限聚令、晚市禁堂食、口罩令等社交距離措施延長2周至1月20日。食衞局局長陳肇始呼籲市民避免參與跨家庭聚會，又強調有需要時會探討收緊私人和家庭聚會。

陳肇始今早（5日）在電台節目上指出，本地確診個案的7天平均數，一直有回落，但速度慢，源頭不明病例仍佔整體個案約三分之一，顯示社區仍有傳播鏈，參照八達通出行數據，市民外出的次數的確減少，但減幅不及第二及第三波，加上近日醫院和地盤亦再次出現群組感染，情況令人擔心，顯示疫情反彈風險仍未退卻。

問及是否要到本港是否要達至「清零」才可放寬社交距離措施，陳肇始未有正面回應，僅指當局一直有評估，強調疫情受控是最重要，現階段仍要觀察聖誕和新年期間有否出現群組爆發。她又說：

有需要時會探討收緊私人和家庭聚會，但亦要考慮社會上反對的聲音，如果私人聚會亦限制會太嚴謹，我們會繼續監察疫情整體情況，希望市民接受和遵守政府的呼籲，令疫情緩和，期望及至農曆新年時情況得到好轉。

食衞局正與創科局等部門，開發追蹤確診者及密切接觸者的資訊平台。陳肇始指，資訊涉及市民等個人資料，如身分證，資訊在政府部門間流通，有助衞生防護中心進行追蹤工作之餘，亦令部門間非各有各做。

她續指，平台能令相關人士的資訊電子化，更快捷將資料整理和分析，部分平台已投入服務，但現階段疫情持續，個案不斷增加，平台需要更多的人手翻查資料，以及進行跟進的工作。

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記者：陳麗娜