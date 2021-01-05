【琴姐離世】琴姐曾為無血緣弟弟還300萬元賭債　李香琴登報與李樹佳脫離關係

▲ 曾為無血緣弟李樹佳還300萬賭債，李香琴終決定登報脫離關係。

資深藝人李香琴昨日（1月4日）病逝，享年88歲。據指琴姐的親人除女兒蕭紫筠外，還有名當過演員的弟弟李樹佳。不過翻查舊聞，琴姐曾為李樹佳還清300萬元賭債，惜對方賭性不改，令琴姐狠下決心登報與這名無血緣關係的弟弟脫離關係。

在娛樂圈中打滾逾70年的琴姐李香琴，曾經提攜不少後輩，不少天皇巨星如周潤發、劉德華、萬梓良、張曼玉、鍾楚紅等都是琴姐的契仔契女。

【琴姐離世】深夜重播《溏心風暴之家好月圓》紀念李香琴 「嫲嫲」琴姐經典金句永留心中

▲ 琴姐的契仔契女滿佈娛樂圈。（經濟日報圖片）

然而琴姐在1950年結婚、1957年離婚，最親除了親生女兒蕭紫筠，據悉只剩弟弟李樹佳。

李樹佳比琴姐年輕27歲，曾是電影及電視劇演員，本來琴姐非常疼痛這位弟弟，可惜他喜歡賭博欠下不少債務，有傳琴姐曾為他還清高達300萬的債項。

▲ 琴姐與弟弟李樹佳。（網上圖片）

可惜最後李樹佳難改賭性，令琴姐心灰意冷，最終登報脫離姊弟關係。

李樹佳此後亦淡出娛樂圈，有傳他轉行任的士司機。

▲ 李樹佳曾在幕前演出。（網上圖片）

與李樹佳無血緣

其實琴姐曾經公開表示，與李樹佳並無血緣關係，當年琴姐親生母親離世後，其父另娶他人，惜琴姐後母未能生育，家人於是要求琴姐出錢買一個嬰兒回家作養子，該孩子正是李樹佳。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

有傳當年琴姐一部電影片酬約500元，她願意為家人花費399元買下養子，足證琴姐非常願意為家人付出。

年事已高的琴姐於2012年曾三度跌倒，翌年傳出患上腦退化。

▲ 琴姐女兒早前出席好友譚炳文喪禮。（經濟日報圖片）

2015年，其好友譚炳文曾向傳媒透露，琴姐曾爆血管中風，於去年12月琴姐的身體狀況急速惡化，終於在昨日不治病逝，享年88歲。

更多娛樂新聞，即睇：http://bit.ly/2MQqza1

同場加映 鍾志光專訪