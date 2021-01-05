【病從口入】老鼠在便利店飲品櫃爬來爬去 飲用被老鼠排泄物污染食物或感染大鼠戊肝

▲ 老鼠在飲品櫃上下竄動。

從超市、便利店購買飲品，最好沖洗乾淨才飲用。台灣有網民在便利店的飲品櫃拍攝到有老鼠在樽裝飲品上到處爬行，他將拍攝的影片放上社交群組，呼籲基於安全問題，建議大家購買後最好清洗乾淨才飲用。

該名男網民1月4日到台北市大同區一間便利店購買飲品，豈料見到有隻頗大的老鼠在飲料櫃中上下亂竄，老鼠的身體直接碰到飲品的瓶蓋與瓶身。

他在facebook群組「爆怨公社」貼出照片，並寫他從來購買飲品後，一定要沖洗乾淨才敢飲用。

我媽都說我龜毛，但這就是為什麼我買飲料，一定要沖洗才敢喝！

帖文引發網友留言回應，有人直指「有陰影，下次買飲料也都要先洗」，也有人表示自己有養成好習慣不管是易開罐或膠樽飲品，飲用前瓶口都要沖水。據台灣傳媒報道，涉事的便利店已經停業，同時會請消毒公司做清潔消毒，店內飲料已進行清洗。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

老鼠是是社區病毒傳播者之一，內地一名男子去年懷疑因飲用被老鼠排洩物污染的罐裝飲品感染漢坦病毒，最終導致腎衰竭而需接受洗腎治療。

本港去年也有出現市民感染大鼠戊型肝炎個案，衞生防護中心表示，人類或因進食或飲用被齧齒動物或其排泄物污染的食物，或直接接觸齧齒動物或其排泄物而感染大鼠戊肝，而目前沒有針對戊肝病情的藥物。

大鼠戊肝經人傳人感染機會微，但亦會經由帶病毒老鼠爬過的食物感染，所以置放食物時亦需加倍小心，若有懷疑應建議要將食物再清洗。同時，現時不少罐裝或包裝飲品亦會擺放在地上，如帶病毒老鼠爬過或咬過，甚或遺便溺在罐面，市民不應該未經清洗就開罐直接飲用，亦會有受感染的危機，而目前沒有針對戊肝病情的藥物。



責任編輯：王明芳